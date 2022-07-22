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中銀人壽：本港保險較可滿足內地客境外醫療和資產配置需求

德勤與中銀人壽今年上半年進行粵港澳大灣區保險調查，在內地訪問1100名客戶，超過60%來自大灣區，有80%受訪者表示未試過在港跨境購買保險，但有65.7%表示對此有興趣。調查指，原因主要是因為香港保費較內地產品低、產品保障範圍較廣，以及產品回報率較高。

雖然內險企業亦積極發展自己的產品，不過中銀人壽執行總裁鄧子平認為，香港保險產品定位並非取代內險產品，視乎客戶的需求，例如高端客戶有配置境外非人民幣資產需要，但內地保險產品主要是以人民幣，因此對香港美元和港元保險產品有需求，以較平穩地獲取收益，另外內地客戶希望在境外治療，香港醫療保險對境外醫療保障較強，客戶也較有信心。

德勤中國保險業（香港）主管合夥人黃頌欣指出，香港醫保有增值服務，讓內地客戶有渠道獲得境外醫療服務，可成為內地客戶的另類選擇。

報告指出，大灣區客戶更加青睞重大疾病保險和醫療保險產品，均超過80％，而香港受訪者中只有61％選擇重大疾病保險。許多內地客戶更喜歡從香港的保險公司購買保險，以完善其醫療保障。

對於通關後的內地訪客業務，鄧子平指經過約3年後，情况與通關前或會有改變，例如2019年以後醫療危疾保單佔比有所上升，屆時美元和人民幣匯率走勢對資產配置也有影響，不過通關將為本港保險需求帶來動力。

大灣區保險服務中心自2019年提出以來，未有新進展，鄧子平指出，涉及到跨境處理理賠、索償等與金錢有關的售後服務，安排較為複雜，需要更多時間處理，雙方監管溝通仍在進行。

 

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