澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬在彭博訪問中指出，境外機構6月減持中國國債，主要由於外資資管機構拋售全球債券指數而被動減持，預計今年下半年境外機構仍會追隨全球債券的拋售潮而減持中國國債，趨勢將持續到美元見頂。

華僑銀行利率策略師Frances Cheung則提到，由於中美名義利差仍

倒掛，中國債券流入不太可能強勢反彈，考慮到未來全球收益上行的幅度可能小於過去幾個月，中國國債殖利率韌性帶來的支撐也在被削弱。

彭博匯總顯示，中債登此次6月統計數據報告的公佈時間至少是2021年以來同期最遲。此前中國外匯交易中心據悉也停止更新每日境外機構人民幣債券交易數據，令投資者對數據透明度頗為擔憂。

其他報道

香港貨運航空成立五周年 航點13個飛機增至5架

回應林志穎父子車禍 特斯拉：起火原因暫不清楚 車身沒有易燃材質

港燈委任王遠航為執董

券商︰取消預售制將不利所有內房

財政司第三度延長調查壹傳媒的審查員任期

運輸局長：大灣區航空助鞏固香港國際航空樞紐地位

發改委召開企業債本息兌付風險排查及存續期監管會議

渣打：中國通脹有上升趨勢 香港出口或會投靠內地

旭輝回應穆迪降級：不觸發違約、融資成本不跳升

證監會委任紀律研訊主席委員會委員

商品市場過去四周流出32.06億美元 創歷來最大四周流出紀錄