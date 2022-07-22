儘管6月份境外機構對中國債券的減持規模略微收斂，但國債卻遭到有記錄以來最大規模的減持。據中債登今日公佈的數據計算，6月底境外機構持有中國國債規模下降約559億元，創下2014年有數據紀錄以來最大的減持量，同時連續五個月的減持亦為紀錄最長。政策性金融債方面，境外機構持倉下降354.69億元，減持規模按月回落，對地方政府債則繼續略微減持0.9億元。
澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬在彭博訪問中指出，境外機構6月減持中國國債，主要由於外資資管機構拋售全球債券指數而被動減持，預計今年下半年境外機構仍會追隨全球債券的拋售潮而減持中國國債，趨勢將持續到美元見頂。
華僑銀行利率策略師Frances Cheung則提到，由於中美名義利差仍
倒掛，中國債券流入不太可能強勢反彈，考慮到未來全球收益上行的幅度可能小於過去幾個月，中國國債殖利率韌性帶來的支撐也在被削弱。
彭博匯總顯示，中債登此次6月統計數據報告的公佈時間至少是2021年以來同期最遲。此前中國外匯交易中心據悉也停止更新每日境外機構人民幣債券交易數據，令投資者對數據透明度頗為擔憂。
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