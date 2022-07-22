適用於隔夜回購協議的回購利率，亦會由改為最近3次隔夜人民幣香港銀行同業拆息定價的平均數加50點子（1厘等於100點子），降至平均數加25點子，而最低回購利率水平也由0.5厘降至0.25厘。

延長隔夜流動資金安排的運作時間也會延長，由原來的下午6時，延長至人民幣即時支付結算系統（人民幣RTGS系統）的終止時間，即下一曆日的上午5時。參與人民幣業務的認可機構（參加行）可以透過「債務工具中央結算系統」（Central Moneymarkets Unit，簡稱CMU）成員終端機輸入隔夜回購交易，毋須聯絡金管局交易室。CMU 將會自動挑選及轉撥合資格抵押品，並進行相應的資金交收。與現行的安排一樣，參加行亦應於翌日透過CMU成員終端機輸入有關的贖回交易以歸還資金。

對上一次銀行運用金管局人民幣流動資金安排為2020年10月13日，市場對離岸人民幣需求旺盛，抽緊市場流動性，當日日間回䐟協議曾動用98億元人民幣。2018年市傳中資銀行夾息對抗人民幣貶值，1周CNH拆息被挾至5厘，當日銀行動用了67.8億元人民幣的日間回購協議。

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