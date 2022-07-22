moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

金管局人民幣流動資金安排優化措施 本月27日起生效

金管局公布推出人民幣流動資金安排優化措施，自7月27日起生效。金管局提供的日間和隔夜人民幣資金總額，分别將由原來的100億元人民幣增加至200億元人民幣。

適用於隔夜回購協議的回購利率，亦會由改為最近3次隔夜人民幣香港銀行同業拆息定價的平均數加50點子（1厘等於100點子），降至平均數加25點子，而最低回購利率水平也由0.5厘降至0.25厘。

延長隔夜流動資金安排的運作時間也會延長，由原來的下午6時，延長至人民幣即時支付結算系統（人民幣RTGS系統）的終止時間，即下一曆日的上午5時。參與人民幣業務的認可機構（參加行）可以透過「債務工具中央結算系統」（Central Moneymarkets Unit，簡稱CMU）成員終端機輸入隔夜回購交易，毋須聯絡金管局交易室。CMU 將會自動挑選及轉撥合資格抵押品，並進行相應的資金交收。與現行的安排一樣，參加行亦應於翌日透過CMU成員終端機輸入有關的贖回交易以歸還資金。

對上一次銀行運用金管局人民幣流動資金安排為2020年10月13日，市場對離岸人民幣需求旺盛，抽緊市場流動性，當日日間回䐟協議曾動用98億元人民幣。2018年市傳中資銀行夾息對抗人民幣貶值，1周CNH拆息被挾至5厘，當日銀行動用了67.8億元人民幣的日間回購協議。

其他報道

Twitter上季轉蝕2.7億美元 收入及用戶增長遜預期

內房商景瑞預計未能償還7月25日到期2.6億美元債

內房商景瑞預計未能償還7月25日到期2.6億美元債

東涌本月料160宗租賃 東環2房1.38萬租出

中國外匯局：料下半年人民幣匯率維持基本穩定

外資減持559億元中國國債 為有紀錄以來最大規模

香港貨運航空成立五周年 航點13個飛機增至5架

回應林志穎父子車禍 特斯拉：起火原因暫不清楚 車身沒有易燃材質

港燈委任王遠航為執董

券商︰取消預售制將不利所有內房

財政司第三度延長調查壹傳媒的審查員任期

運輸局長：大灣區航空助鞏固香港國際航空樞紐地位

發改委召開企業債本息兌付風險排查及存續期監管會議

渣打：中國通脹有上升趨勢 香港出口或會投靠內地

旭輝回應穆迪降級：不觸發違約、融資成本不跳升

證監會委任紀律研訊主席委員會委員

商品市場過去四周流出32.06億美元 創歷來最大四周流出紀錄

國泰君安國際發盈警 料中期少賺80%

恒指收市升34點 全周升311點 成交跌至851億 北水流入減少27%

余偉文撐聯匯有效 需慎防「不負責任言論」 稱人行支持香港

收回中國營運權 Lady M：品牌不是只追求利潤