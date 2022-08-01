恒生銀行（0011）公布截至今年6月底止中期業績，股東應得溢利47.04億元，按年跌46%，每股盈利減少48%至2.31元，派第二次中期股息0.7元，2022年上半年每股派息合共1.4元。
期內扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額149.44億元，跌14%：營業溢利55.33億元，倒退46%。平均普通股股東權益回報率5.2%，按年跌4.7個百分點。
期內利率上升加上賺取利息之平均資產增加3%，帶動淨利息收入回復增長，按年上 升4%至123.56億元。淨利息收益率改善1個基點，為1.52%。
淨服務費收入跌29%至10.86億元，原因是股市不明朗令投資氣氛低迷，加上香港受到 2019冠狀病毒病第五波疫情影響，恒生部分分行需暫停營業，理財產品的需求因此較 2021年上半年為低。
截至6月底，恒生普通股權⼀級資本比率為14.6%，⼀級資本比率16.1%，總資本比率為17.4%。
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