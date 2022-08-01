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恒指半日跌65點 曾跌穿19900點關 創逾兩個半月低 北水轉流入 阿里跌2%

內地數據遜預期，恒指今早低開129點，最多曾跌272點，低見19883.92點，是5月16日19764.96點後最低。雖然港元續弱，曾觸及7.85元，但大市經過上日急跌後有反彈，臨近半日收市曾收窄至跌23點，半日高低波幅249點。

恒指半日跌65點或0.32%，報20091點，大市成交金額644億元；國指跌5點或0.08%，報6880點。恒生科技指數收報4339點，升0.19%。

藍籌股成交金額274.48億元，佔大市成交42.62%；科指成份股成交金額177.4億元，佔大市成交27.54%；國指成份股成交金額248.25億元，佔大市成交38.54%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。美團（3690）、港交所（0388）、京東（9618）貢獻恒指較多。

藍籌20隻升，47隻下跌，2隻無升跌。吉利（0175）升9.94%，收報17.04元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌9.5%，收報15.82元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報163.7元，升9.35%；跌幅最大的是聯想（0992）收報7.2元，跌5.14%。

恒指續低於10天線(20574.42點)。科指續低於100天線(4433.22點)。

北水南下合計淨流入15.37億元，終止連續2日流出，淨流入金額是7月15日17.43億元後最多。南水北上合計淨流入21.3億元人民幣，終止連續1日流出。

蔚來（9866）據報擬推出第三品牌，價格或低至10萬至20萬人幣。收報163.7元，升9.35%。

多間公司公布業績，績前表現如下，恒生（0011）收報125.2元，跌1.03%。匯控（0005）收報49.1元，跌0.61%。和黃醫藥（0013）收報19.88元，升0.2%。澳博（0880）收報3.15元，跌1.56%。信義能源（3868）收報3.89元，跌2.02%。信義玻璃（0868）見52周低15.02元，收報15.36元，跌0.65%。信義光能（0968）收報13.18元，跌1.2%。

李寧（2331）：委任趙東升為集團副總裁及首席財務官。收報64.85元，升1.97%。

阿里巴巴（9988）：將努力保持同時港美兩地上市地位。上周五阿里被SEC列入「預摘牌名單」，美股大瀉11%。收報91.05元，跌2.2%。

李家超：快將宣布縮短入境檢疫天數，跟國際接軌是「一國兩制」下必須要做。國泰（0293）收報8.18元，升0.74%。

恒大子公司未能還款，遭申請接管所持77億元盛京（2066）股份。收報6元，無升跌。

金科服務（9666）向內房母企「輸血」，授15億人幣貸款。創上市新低，見10.08元，收報10.3元，跌33.63%。

潤地（1109）減免租戶最多半年租金，涉25億。收報32.25元，跌1.53%。

MIRROR演唱會事故｜中建富通（0138）：無參與協興隆日常營運，會促使協興隆協助調查。收報0.191元，升1.06%。

希慎興業（0014）發盈警，半年少賺86%收報23.95元，跌0.42%。

和記電訊（0215）中期轉虧蝕9600萬，息2.28仙。收報1.22元，跌14.08%。

九龍建業（0034）發盈警，料上半年純利減少最多八成。收報9.45元，跌1.15%。

寶勝（3813）料上半年盈利按年跌97%。收報0.86元，無升跌。

聯想控股（3396）發盈警，料上半年盈利跌最多68%。收報8.8元，跌2.22%。

泰和小貸（1915）發盈警，料中期轉虧，蝕最多450萬人幣。收報2.2元，跌1.35%。

渣打（2888）：上半年內地商業房貸撥備2.37億美元，是否再撥言之尚早。收報54.2元，跌3.3%。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見6.01元，收報5.61元，跌2.43%；新東方（9901）創52周高，見22.85元，收報22.5元，升3.69%；快餐帝國（1843）創52周高，見0.5元，收報0.425元，升6.25%。

破底股方面

34隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂服務（0873）低見2.4元，收報2.43元，跌8.3%；時代鄰里（9928）低見1元，收報1.01元，跌3.81%；合景悠活（3913）低見1.49元，收報1.54元，跌3.75%；金科服務（9666）低見10.08元，收報10.3元，跌33.63%；遠洋服務（6677）低見2.4元，收報2.47元，跌5%；時代中國（1233）低見1.45元，收報1.46元，跌6.41%；美的置業（3990）低見8.8元，收報8.99元，跌3.54%；遠洋集團（3377）低見1.24元，收報1.25元，跌1.57%；融信中國（3301）低見0.98元，收報0.98元，跌4.85%；招商證券（6099）低見7.16元，收報7.24元，跌0.41%。

71隻股份創52周低，其中十隻包括，旭輝永升服務（1995）低見4.9元，收報4.99元，跌11.84%；合景泰富（1813）低見1.53元，收報1.56元，跌1.89%；寶龍地產（1238）低見1元，收報1.02元，跌2.86%；丘鈦（1478）低見4.38元，收報4.45元，跌1.11%；瑞聲（2018）低見14.26元，收報14.74元，跌2.9%；信利國際（0732）低見1.68元，收報1.7元，跌3.41%；信德（0242）低見1.44元，收報1.44元，跌2.04%；周生生（0116）低見8.03元，收報8.06元，跌0.62%；慶鈴汽車股份（1122）低見1.13元，收報1.14元，跌7.32%；天倫燃氣（1600）低見3.96元，收報3.97元，跌2.93%。

異動股

上升異動股，包括，企展控股（1808）收報1.12元，升15.46%；香港航天科技（1725）見52周低8.5元，收報9.98元，升14.71%；三和建築（3822）收報0.079元，升12.86%；吉利（0175）收報17.04元，升9.94%；蔚來集團（9866）收報163.7元，升9.35%；中盈盛達（1543）收報1.8元，升9.09%；利寶閣（1869）收報0.238元，升8.18%；長城汽車（2333）收報13.38元，升8.08%。

下跌異動股，包括，金科服務（9666）創上市新低，見10.08元，收報10.3元，跌33.63%；聯眾（6899）收報0.29元，跌22.67%；中國環保科技（0646）收報0.43元，跌15.69%；揚科集團（1460）收報0.189元，跌14.86%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.123元，跌14.58%；和記電訊香港（0215）收報1.22元，跌14.08%；豐城控股（2295）收報1.21元，跌12.32%；旭輝永升服務（1995）見52周低4.9元，收報4.99元，跌11.84%；瑞慈醫療（1526）收報0.75元，跌11.76%；比高（8220）收報0.203元，跌11.74%；先豐服務（0500）收報0.435元，跌11.22%。

 

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