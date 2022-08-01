內地數據遜預期，恒指今早低開129點，最多曾跌272點，低見19883.92點，是5月16日19764.96點後最低。雖然港元續弱，曾觸及7.85元，但大市經過上日急跌後有反彈，臨近半日收市曾收窄至跌23點，半日高低波幅249點。