匯豐（0005）公布2022年中期業績，集團列賬基準除稅前利潤減少15.34%，降⾄91.76億美元（下同），股東應佔利潤82.89億元，按年升13.92%，每股基本盈利0.42元，中期股息每股0.09美元。
列賬基準收入微跌⾄252億美元，主要是貨幣換算的影響及2022年上半年業務出售計劃的虧損所致。經調整收入增加4%，達到257億美元，此乃受淨利息收益增加所帶動，反映利率上升及資產負債增⻑，以及環球銀⾏及資本市場業務旗下環球外匯業務的收入⼤幅增加。
期內，普通股權⼀級資本比率為13.6%，⾃2021年12⽉31⽇以來下跌2.2個百分點，反映普通股權⼀級資本減少168億美元，當中包括孳息曲線變陡導致⾦融⼯具錄得的權益估值虧損48億美元，以及主要因2022年第⼀季監管變動導致的134億美元風險加權資產增⻑。
環球銀行及資本市場（俗稱炒房）經調整稅前利潤28.79億元，按年下跌10%；財富管理及個人銀行業務稅前利潤29.46億元，按年跌21.46%；企業中心業務利潤跌7.77%至12.7億元。
匯豐第二季度經調整除稅前利潤增加13%至59.7億美元，好過預期49.6億美元。經調整收入131.4億美元，增加12%，同勝預期。
匯豐表示，擬於2023年恢復派發季度股息，但預料恢復季度派息的初期，⾸三季的股息會低於2019年底前每股0.1美元之過往季度股息⽔平。
集團指，收入前景繼續向好，預期2022年的淨利息收益將⾄少達310億美元，2023年則⾄少達370億美元。
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