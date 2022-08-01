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匯控次季內地商業地產錄1.42億美元撥備 主要與單一貸款人有關

匯控（0005）為第二季錄4.48億美元預期信貸損失，其中有1.42億美元反映中國內地商業房地產貸款變動，主要是單一借款人相關，該筆撥備主要誌賬在香港。上半年匯控錄10.77億美元預期信貸損失，其中3億與內地房地產相關。匯控披露，截至第二季，中國內地商業房地產敞口為198億美元，較去年底下降7%。

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財務總監邵偉信表示，該行120億元中國內地商業房地產離岸貸款，其中35%為減值或次級貸款，有為其作出撥備。以目前內地房地產市場情况，預期下半年將會再作撥備，不過他們沒有涉及斷供爛尾樓的按揭。該行正在管理相關風險，政府亦採取有效政策，期望情况會在下半年有改善。

環球經濟前景不明朗，邵偉信表示，經濟假設或有需要調整，不過除了內地商業房地產，整體資產質素未見有壓力。第二季的預期信貸損失提撥為平均貸款額的17點子，他預期下半年將逐步正常化至30點子的正常水平。

 

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匯控香港業務第二季受惠淨利息收入上升，稅前利潤反彈43.67%至15.33億美元。港元拆息持續上升，對於上調最優惠利率（P），邵偉信表示不評論加息時間，表示正密切監察港元拆息上升，一旦時機適合就會加息。過去數年港元拆息持續低企，隨着利率上升，未來數季香港利潤將明顯地上升。

祈耀年表示，香港業務在疫後重拾活力，零售業務表現良好，財富管理業務仍要時間恢復，總結在上半年保持強韌，而商業銀行有強勁的增長。他對香港業務前景有信心，在集團有重要佔比，預期可從重建經濟、重新向國際開放、利率上升中受惠。

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