截至6月底，員工數目1829人，按年減少44人。收入按產品類別劃分，農業相關產品收入按年跌6.8%至9.67億元，人類健康產品收入按年跌1.3%至14.83億元。租金收入按年跌6.3%至9025.1萬元。

長江生命科技表示，公司業務所在的營商環境乃疫情以來最惡劣，疫情反覆令員工上班受阻；通脹率持續高企情況屬近年罕見。於中國內地，因遏制疫情而實施的局部封鎖措施亦引發連鎖反應，如供應鏈中斷、港口阻塞及運輸成本上漲，原材料供應及價格超出預期，連同勞工短缺及成本不斷攀升等因素，為業務營運帶來重大挑戰。長江生命科技又表示，疫情對公司研發活動的影響程度較輕微，除卻有少許阻延外，進展穩定。

集團給出展望，時值年中，宏觀營商環境的負面因素呈現減緩跡象，期望在上半年因應新市場情況而推行的策略，能於下半年彰顯成效。

長江生命科技又透露，公司的臨床前癌症免疫治療及已屆臨床階段的項目皆錄得進展，並將朝診斷研發方面擴展，為未來提供多元發展及增值之機遇。

長江生命科技績前收報0.77元，全日跌2.5%。

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