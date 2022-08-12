公司指，目前存託股佔公司 H 股及總股數比重很小，交易量與公司 H 股全球交易量相比較低，同時由於不同上市地監管規則差異，導致繼續維持存託股在紐交所上市的披露義務需要公司付出較大的行政負擔，以及公司從未使用紐交所二次融資功能且聯交所和上交所具有較强可替代性，可滿足公司正常經營的籌融資需求，為更好維護投資者利益，經綜合評估，公司董事會批准存託股從紐交所退市，並根據後續實際情况，在公司滿足證券交易法相關規定的前提下申請註銷該等存託股和對應 H 股在美國證券交易委員會（「SEC」）的註冊。

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