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經絡料銀行最快9月加P 現時500萬貸款月供較1年增逾2800元

與樓按相關的一個月HIBOR今日升至1.87厘，連升11個交易日，創自2020年3月31日以來、28個半月的高位，當時一個月HIBOR為2.05厘。以現時最新拆息按揭計劃（H按）為H+1.3%計算，H按實際按息已連續15個交易日觸及2.5厘封頂水平。經絡按揭轉介指出，假設以貸款額500萬元、還款期為30年，實際息率為2.5厘計算，現時每月供款為$19756；與一年前相比，當時一個月HIBOR為0.06厘，實際息率為1.36厘，每月供款為$16922，現時每月供款增加2834元或16.7%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，回顧上一次的加息周期，銀行於一個月HIBOR觸及封頂位的9個月後始加息0.125厘，而當時美聯儲已加息5次達1.25厘。而是次加息周期美聯儲已加息4次，今年已合共加息2.25厘，等同上一次美加息周期的加息幅度。而香港銀行體系結餘現時已迅速減少至約1247億元水平，如一個月HIBOR維持1.8厘以上水平一段時間，屆時銀行加息壓力增加，預料銀行將加快調升H按封頂息率及最優惠利率（P），最快於9月調升最優惠利率。另外，由於資金成本不斷上升，為避免拆息長期高於封頂位而出現「蝕本」情況，或再有其他銀行上調拆息按揭計劃（H按）的鎖息上限，為未來加P作準備。

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