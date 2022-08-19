隔晚聯儲局官員言論分歧，市場聚焦聯儲會下周央行年會，關注聯儲局主席鮑威爾有關加息的言論，市場風險胃納降，美期、歐亞股市向下，比特幣亦見近1個月低，曾跌最多8.33%，創6月18日後最大跌幅度，另一方面，市場亦押注加息，市場持續買入美元、美債，美匯指數連升第3日，高見107.725，創1個月高；美國10年期債息高見2.9463點，是7月21日後最高。恒指收市升幅收窄，三大指數連跌兩周，恒指本周累跌402點。