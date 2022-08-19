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風險胃納降 恒指收市僅升9點 本周累跌402點 三大指數連跌兩周 雙財莊升41%

隔晚聯儲局官員言論分歧，市場聚焦聯儲會下周央行年會，關注聯儲局主席鮑威爾有關加息的言論，市場風險胃納降，美期、歐亞股市向下，比特幣亦見近1個月低，曾跌最多8.33%，創6月18日後最大跌幅度，另一方面，市場亦押注加息，市場持續買入美元、美債，美匯指數連升第3日，高見107.725，創1個月高；美國10年期債息高見2.9463點，是7月21日後最高。恒指收市升幅收窄，三大指數連跌兩周，恒指本周累跌402點。

恒指今早低開107點，見全日低位，早市曾升最多134點，見全日高位，午後變化不大，全日高低波幅241點。

恒指收市升9點或0.05%，報19773點，大市成交金額821億元，較上日減少8.03%，是8月15日737.94億元成交後最少；國指升19點或0.29%，報6719點。恒生科技指數收報4192點，跌0.01%。

藍籌股成交金額379.13億元，佔大市成交46.17%；科指成份股成交金額226.47億元，佔大市成交27.58%；國指成份股成交金額327.31億元，佔大市成交39.86%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、建行（0939）貢獻恒指較多。美團（3690）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。

藍籌35隻升，31隻下跌，3隻無升跌。東方海外（0316）升6.53%，收報235元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌6.34%，收報133元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，16隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報31.55元，升8.42%；跌幅最大的是網易（9999）收報133元，跌6.34%。

恒指續低於10天線(19924.89點)。科指續低於10天線(4263.47點)。

北水南下合計淨流入10.32億元，較上日增加51.13%，淨流入金額是8月10日12.79億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入17.15億元。南水北上合計淨流入17.13億元人民幣，終止連續1日流出。

一周表現

恒指本周累跌2%或402點，跌幅是7月29日後最大，當時收市跌幅為2.2%；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是7月15日；本周表現最佳的是龍湖（0960），累升13.38%，其次為創科實業（0669）及碧桂園服務（6098），分別升9.87%及5.63%。而表現最差的是東方海外（0316），累跌11.32%，其次為宏橋（1378）及中芯（0981），分別跌7.23%及7.14%。

國指本周累跌2.01%或137點，跌幅是7月29日後最大，當時收市跌幅為3.11%；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是7月15日；本周表現最佳的是龍湖集團（0960），累升13.38%，其次為碧桂園服務（6098）及華潤啤酒（0291），分別升5.63%及5.16%。而表現最差的是信達生物（1801），累跌9.32%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及中芯國際（0981），分別跌8.97%及7.14%。

科指本周累跌3.63%或157點，跌幅是7月29日後最大，當時收市跌幅為5.8%；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是7月15日；本周表現最佳的是騰訊（0700），累升3.55%，其次為聯想（0992）及攜程（9961），分別升1.13%及0.88%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌9.43%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及華虹半導體（1347），分別跌8.97%及8.78%。

午後消息股表現

國泰（0293）為內地航線機師提供5000元補貼，承認相關航線「特別辛苦」。收報8.66元，升0.12%。

承建大量方艙醫院，中國建築（3311）半年純利升2成，港營業額增1.2倍。收報8.7元，升5.45%。

恒安（1044）撇除匯兌損失盈利仍跌逾一成，料下半年毛利率續受壓。收報38.8元，升3.05%。

利郎（1234）上半年盈利跌5.3%，中期息維持0.13元。收報3.85元，升1.32%。

東方海外（0316）中期多賺1倍，中期息加特別息派46.79元。收報235元，升6.53%。

今早及隔晚消息股表現

網信辦：始終支持境內企業依法合理利用境外資本市場融資發展。「ATM」個別發展，騰訊（0700）收報315元，升0.77%；阿里巴巴（9988）收報89.5元，升1.42%；美團（3690）收報169.9元，跌0.7%。

龍湖（0960）據報獲中銀等7家銀行35億元銀團貸款。收報25元，升2.67%。

惠譽下調遠洋集團（3377）評級至「BB+」，料再會降級。收報1.21元，升0.83%。

閱文（0772）擬斥最多7億回購。收報31.55元，升8.42%。

多間公司公布業績，績前表現如下，小米（1810）收報11.66元，升0.17%。中華煤氣（0003）見52周低8.02元，收報8.17元，升1.87%。白雲山（0874）收報19.62元，升1.24%。冠君（2778）收報3.48元，跌1.14%。招商銀行（3968）收報40.45元，升0.37%。招商銀行（3968）收報40.45元，升0.37%。新奧能源（2688）收報120.7元，跌0.25%。香港小輪（0050）收報7.27元，升1.96%。

雙財莊（2321）上市，定價0.56元。收報0.79元，升41.07%。

雅居樂（3383）折讓16%減持雅生活（3319），員工平台沽貨2億全額無息貸予雅居樂。雅居樂收報2.47元，升0.41%。雅生活（3319）創上市新低，見6.91元，收報7.33元，跌12.22%。

建築股銀濤（1943）折讓近七成賣盤，內地商人斥資2.55億入主。創上市新高，見1.38元，收報1.1元，升3.77%。

順豐同城（9699）：中證監已批准H股全流通申請。收報6.93元，升0.87%。

捷榮國際（2119）半年少賺45%，中期息削至1.76仙。收報0.85元，升1.19%。

消息人士反駁平保（2318）：匯控（0005）亞洲業務規模龐大，難透過第三方結算。平保見52周低42.9元，收報43.55元，升1.04%。匯控（0005）收報50.35元，跌0.2%。

金蝶國際（0268）半年虧損擴大43.7%，不派中期息。收報16.02元，跌1.96%。

先施（0244）料中期虧損收窄至最多4200萬。收報0.305元，無升跌。

百盛商業（3368）上半盈轉虧，蝕1.975億元人民幣。收報0.125元，無升跌。

智雲健康（9955）中期虧損收窄至12.3億人幣，不派中期息。收報18.22元，升3.29%。

平安好醫生（1833）半年虧損收窄至4.24億元，不派中期息。平醫：中期目標達盈虧平衡，付費用戶增至5至6千萬個。平保不滿匯控誇大美元清算問題，消息：分拆後可透過第三方結算。收報19.76元，升1.02%。

順豐房託（2191）︰望未來數月有項目落實，惟需下調全年注資數量。收報3.14元，升1.95%。

越秀地產（0123）半年少賺25.8%，派息31.9仙。越秀︰有信心完成全年1235億元目標，毛利率保20%以上。收報9.39元，升1.4%。

中銀航空租賃（2588）中期轉虧蝕約24億，息69.34仙。收報67.75元，升2.73%。

東瀛遊（6882）：市民出遊需求大，難料旅費是否有下調空間。收報0.54元，跌1.82%。

名創優品（9896）為曾以「日本設計師品牌」自居致歉，承諾去日化兼嚴肅追責。收報11.54元，升0.87%。

網易（9999）次季非公認會計準則淨利潤升28％，勝預期。收報133元，跌6.34%。

恒地（0012）改標誌，建築物、外圈、字體、顏色全改。收報28.15元，升0.18%。

澳博（0880）月初宣佈供股集資，蘇樹輝沽貨套現近8700萬元。收報2.75元，跌3.17%。

載通（0062）中期轉蝕9450萬，不派息，九巴蝕1.39億。收報10.72元，跌2.55%。

佐丹奴（0709）：下半年視乎港業主取態，決定會否繼續關店。佐丹奴兩執董拒周大福全購要約，主席劉國權：個人財政考量，盡責任做好公司。收報1.86元，升1.64%。

雲音樂（9899）中期經調整淨虧損收窄至2.17億人幣。收報70.2元，跌0.43%。

中石油（0857）擬分拆油品銷售業務。收報3.43元，升1.48%。

SOHO中國（0410）中期轉賺1.9億元，不派息。收報1.38元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，上海復旦（1385）創上市新高，見36.8元，收報35.65元，跌0.97%；微創腦科學（2172）創上市新高，見26.8元，收報25.5元，升3.66%；中國石墨（2237）創上市新高，見1.57元，收報1.35元，升17.39%；銀濤（1943）創上市新高，見1.38元，收報1.1元，升3.77%；在岸人民幣創52周高，見6.8137元，收報6.8129元，跌0.39%；太古（0019）創52周高，見56.15元，收報56元，升3.99%；長飛光纖光纜（6869）創52周高，見17.78元，收報16.5元，跌3.17%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌；TCL電子（1070）創52周高，見5.74元，收報5.23元，跌0.19%；豐城控股（2295）創52周高，見1.5元，收報1.5元，升10.29%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見5元，收報4.81元，跌1.43%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見6.91元，收報7.33元，跌12.22%；成實外教育（1565）低見0.133元，收報0.143元，跌2.72%；康達環保（6136）低見0.61元，收報0.63元，無升跌；康寧傑瑞製藥（9966）低見5.78元，收報5.94元，跌1.16%；和鉑醫藥（2142）低見3元，收報3元，跌3.23%；雲頂新耀（1952）低見12.06元，收報12.14元，跌1.3%；毅德國際（1396）低見0.156元，收報0.156元，跌7.69%；中原建業（9982）低見0.68元，收報0.71元，升1.43%；微博（9898）低見142.3元，收報142.4元，跌1.18%；喆麗控股（2209）低見0.61元，收報0.68元，跌1.45%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，銀城國際（1902）低見2.2元，收報2.45元，升6.52%；中華煤氣（0003）低見8.02元，收報8.17元，升1.87%；美瑞健康國際（2327）低見0.245元，收報0.28元，升7.69%；上海醫藥（2607）低見10.84元，收報10.9元，跌0.18%；麗珠醫藥（1513）低見21.9元，收報22.05元，無升跌；越秀房託（0405）低見2.5元，收報2.51元，無升跌；映客（3700）低見1.08元，收報1.16元，升5.45%；中國平安（2318）低見42.9元，收報43.55元，升1.04%；平保（2318）低見42.9元，收報43.55元，升1.04%；蒙牛（2319）低見32.8元，收報33.3元，跌1.62%。

異動股

上升異動股，包括，雙財莊（2321）收報0.79元，升41.07%；太陽娛樂（8082）收報0.07元，升22.81%；中國石墨（2237）創上市新高，見1.57元，收報1.35元，升17.39%；復宏漢霖（2696）收報15.86元，升14.1%；中泛控股（0715）收報0.057元，升14%；魯大師（3601）收報1.59元，升13.57%；南方通信（1617）收報0.135元，升12.5%；瑞慈醫療（1526）收報0.74元，升12.12%；渝太地產（0075）見52周低1元，收報1.12元，升12%；卓珈控股（1827）收報1.32元，升10.92%；豐城控股（2295）創52周高，見1.5元，收報1.5元，升10.29%。

下跌異動股，包括，佳兆業資本（0936）收報0.25元，跌20.63%；時富投資（1049）收報1.23元，跌16.33%；雅生活服務（3319）創上市新低，見6.91元，收報7.33元，跌12.22%；意馬國際（0585）收報0.365元，跌12.05%；優趣匯（2177）收報2.15元，跌10.42%；金利豐（1031）收報0.23元，跌9.8%；朗詩綠色生活（1965）收報2.03元，跌8.97%；偉立（2372）收報0.54元，跌8.47%；毅德國際（1396）創上市新低，見0.156元，收報0.156元，跌7.69%；國際永勝（6663）見52周低0.47元，收報0.62元，跌7.46%。

 

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