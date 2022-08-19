TCL電子控股（1070）公布中期業績，收入按年跌3.6％至336.79億元。受益集團產品結構改善及原材料成本下降，毛利升3.9％至57.82億元。期內中高端突破戰略取得成效，產品高端化及大屏化顯著，經營質量明顯提升，整體毛利率按年升1.3個百分點至17.2％。純利按年大跌76.1％至2.49億元，主要因去年同期出售晶晨部分權益產生的一次性收益7.41億元。每股盈利10.35仙，不派中期息。
TCL電子表示，上半年市場環境動蕩多變，新冠疫情反覆、海外通貨膨脹、外匯市場震盪及國際物流成本高企等，均給消費需求及行業發展帶來巨大挑戰；但同時上游供應鏈壓力有所緩解，且消費電子行業生態呈現裂變升級趨勢，整個行業加速向智能化、科技化轉型。
展望下半年，TCL電子表示，預計全球消費市場結構升級勢頭不減，集團將充分發揮競爭優勢，靈活創新求變，持續改善產品結構以抵禦市場需求下行壓力，力爭提升全年收入和盈利表現。
TCL電子控股績前收報5.23元，全日跌0.2％。
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