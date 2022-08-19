TCL電子表示，上半年市場環境動蕩多變，新冠疫情反覆、海外通貨膨脹、外匯市場震盪及國際物流成本高企等，均給消費需求及行業發展帶來巨大挑戰；但同時上游供應鏈壓力有所緩解，且消費電子行業生態呈現裂變升級趨勢，整個行業加速向智能化、科技化轉型。

展望下半年，TCL電子表示，預計全球消費市場結構升級勢頭不減，集團將充分發揮競爭優勢，靈活創新求變，持續改善產品結構以抵禦市場需求下行壓力，力爭提升全年收入和盈利表現。

TCL電子控股績前收報5.23元，全日跌0.2％。

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