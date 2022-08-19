文章日期：2022年8月19日 18:21
晶門半導體（2878）公布，截至今年6月底止中期業績，純利2176萬美元，按年增長1.03倍；每股基本盈利0.87美仙；不派中期股息。
期內，銷售額按年增長45.06%至1.09億美元。
晶門半導體（2878）今日收報0.57港元，升3.64%。
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