招商銀行（3968）公布上半年業績，純利按年上升13.52%至694.2億元（人民幣，下同）。房地產企業債務問題加劇，招行披露截至第二季末，對房地產企業貸款的不良貸款率為2.95%，較首季末上升0.38個百分點，較去年底則上升1.56個百分點。招行表示，其高信用評級客戶貸款餘額，佔房地產貸款超過八成，而85%房地產開發貸款餘額集中在一、二線城市城區，客戶和區域結構良好，認為其房地產領域風險總體可控。
招行截至上半年末，不良貸款率為0.95%，較首季末上升0.01個百分點。信用減值損失按年下降1%至414.77億元，與貸款相關的信用減值，按年上升57.67%至22.8億元，主要因為該行期內對部分房地產客戶增提撥備，不過因為借出買入返售金融（與回購類似）資產規模按年大減，令應收同業和其他金融機構款項信用減值損失錄得25.94億元回撥，另外前期已就表外預期信用減值有提撥，該部分的撥備也按年減少39.61%至82.5億元。
截至上半年末，招行對房地產貸款企業的貸款餘額為3552.06億元，較上年末下降7.71億元，佔其貸款和墊款總額的6.35％，較上年末下降0.43個百分點。招行表示，該行加強房地產風險形勢前瞻性預判，持續結構調整，聚焦中心城市和戰略客戶，關注頭部企業的併購融資，及時優化風險管理措施，有序開展房地產項目併購貸款業務，市場化處置房地產企業風險。
招行期內淨利息收入按年增加8.41%至1076.92億元，主要因為貸款餘額增長，第二季淨利息收益率為2.37厘，按年大減0.09厘，按季則跌0.14厘，整個上半年則為2.44厘，按年下跌0.05厘。招行指，受疫情持續反覆衝擊和房地產市場下行影響，居民消費意願疲弱，收益率相對較高的信用卡貸款和個人住房貸款增長放緩；定價方面，融資需求不足疊加貸款市場報價利率多次下調，各類新發放人民幣貸款定價均有所下降。存款方面，企業資金活化不足，企業結算等對公活期存款增長受限，同時資本市場擾動下居民投資向定期儲蓄轉化，活期佔比有所下降。
展望下半年，該行預計資產結構會將較上半年有所優化，信貸投放改善將推動一般性貸款在生息資產中的佔比提升，隨著居民消費的恢復，零售貸款增長預計將好於上半年，零售貸款在貸款總量中的佔比預計也將有所提升，不過經濟持續恢復基礎尚不穩固，疊加企業融資成本或將持續降低，預計下半年貸款定價將繼續承壓。
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