文章日期：2022年8月19日 19:43
恒生指數公司宣布季度檢討結果，將中國神華（1088） 、周大福（1929）、翰森製藥（3692）、百度 （9888）納入恒生指數，無股份被剔走，變動將於9月5日生效，屆時恒指成分股將增至73隻。
已多次被列為「染藍」熱門的快手（1024） 、京東健康 （6618）等繼續落空。恒指公司此前曾發表目前，計劃在今年中將恒指成分股規模擴大至80隻，惟今次僅加入4隻，未能如期達標。
其他主要指數方面，國企指數加入商湯（0020），剔走中國太平洋保險（2601），成份股數目維持50隻。
恒生科技指數成份股沒有變動，成份股數目維持30隻。
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