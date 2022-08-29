聯儲局主席鮑威爾言論繼續影響美期表現，道期現跌逾0.5%，歐股亞股亦普遍向下，僅上證亦市上升。加息緊縮預期重燃，美匯指數創20年2個月高，高見109.478點，美10年期債息高見3.1266%，創兩個高；美2年期10年期債息顀掛低見37.781基點。港股扭轉近兩日升勢，中美就審計方面達成協議，但表述方面有分歧，科指失守20天線，跌幅較恒指高。