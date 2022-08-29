聯儲局主席鮑威爾言論繼續影響美期表現，道期現跌逾0.5%，歐股亞股亦普遍向下，僅上證亦市上升。加息緊縮預期重燃，美匯指數創20年2個月高，高見109.478點，美10年期債息高見3.1266%，創兩個高；美2年期10年期債息顀掛低見37.781基點。港股扭轉近兩日升勢，中美就審計方面達成協議，但表述方面有分歧，科指失守20天線，跌幅較恒指高。
恒指今早低開209點，早市創全日低，跌最多280點，午後跌幅曾收窄至96點，高低波幅擴至184點。
恒指收市跌146點或0.73%，報20023點，大市成交金額917億元，較上日減少10.69%；國指跌48點或0.7%，報6872點。恒生科技指數收報4249點，跌1.23%。
藍籌股成交金額425.88億元，佔大市成交46.44%；科指成份股成交金額254.62億元，佔大市成交27.76%；國指成份股成交金額372.31億元，佔大市成交40.6%。
阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。美團（3690）、中海油（0883）、吉利（0175）貢獻恒指較多。
藍籌10隻升，57隻下跌，2隻無升跌。美團（3690）升2.64%，收報186.7元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌5.52%，收報93.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股7隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）收報186.7元，升2.64%；跌幅最大的是聯想（0992）見52周低6.53元，收報6.56元，跌4.65%。
恒指守住20天線(19883.59點)。科指失守20天線(4250.56點)。
北水南下合計淨流入17.4億元，終止連續4日流出，淨流入金額是2022年8月2日22.87億元後最多。南水北上合計淨流入21.45億元人民幣，較上日減少58.36%，連續第3日流入，累計流入89.67億元。
永達汽車（3669）中期純利跌42.5% 不派息。收報5.85元，跌3.31%。
美的置業（3990）︰不減價甩貨續堅持派息 若合作方有問題會主動洽購。收報8.58元，升0.35%。
建滔集團（0148）半年少賺五成 派中期息0.3元。見52周低21.5元，收報21.95元，跌3.94%。
建滔積層板（1888）中期少賺44% 中期息15仙。收報7.1元，跌2.87%。
石四藥集團（2005）上半年多賺逾 中期息0.06元。收報3.7元，升0.82%。
國藥（1099）半年多賺3.1%，不派中期息。收報17.72元，升0.57%。
多間公司公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）收報264.2元，跌0.3%。農業銀行（1288）收報2.58元，無升跌。比亞迪電子（0285）收報20.3元，跌1.93%。中國再保險（1508）平上市低位0.57元，收報0.58元，無升跌。中國太平（0966）收報8.02元，跌0.62%。中信証券（6030）收報16.06元，跌1.23%。中國中免（1880）創上市新高，見175元，收報173.8元，升5.72%。復星醫藥（2196）收報25.35元，跌0.2%。H&H國際（1112）收報10.5元，升1.35%。鴻福堂（1446）收報0.315元，跌3.08%。叙福樓（1978）收報0.96元，升2.13%。世界華文媒體（0685）見52周低0.25元，收報0.25元，無升跌。萬華媒體（0426）收報0.149元，無升跌。呷哺呷哺（0520）收報3.4元，升0.29%。
愛帝宮（0286）售內地物業套現9000萬人幣。收報0.52元，升8.33%。
正榮服務（6958）半年盈利跌九成，關聯方款項減值逾8100萬元。平上市低位0.415元，收報0.475元，升3.26%。
中石化（0386）半年多賺一成，擬斥最多25億人幣回購。收報3.76元，跌1.57%。
鄭志剛：新世界（0017）未來一年斥百億內地買地。收報25.9元，跌0.19%。
國泰（0293）9月開54班機往倫敦送留學生。收報8.23元，跌1.08%。
太興（6811）半年轉蝕5246萬，中期息2.5仙。收報1元，無升跌。
快狗打車（2246）上半年虧損擴大至1.18億人幣，不派息。收報6.86元，跌1.29%。
中國宏橋（1378）半年多賺3.1%，中期息派41港仙。收報8.07元，跌4.27%。
永旺（0984）中期虧損收窄至1.4億，息3仙，下半年業務仍受壓。永旺：燃料價格升幅難避免，冀控制商品價格合理水平。收報1.27元，無升跌。
交行（3328）：內房按揭斷貸風險不會蔓延，風險釋放已進尾聲。收報4.53元，跌1.74%。
中國建材（3323）半年少賺31%，不派息。收報7.47元，跌3.24%。
世茂服務（0873）料上半年盈利大跌至少76%，最多賺1.4億人幣。創上市新低，見1.96元，收報2.02元，跌7.34%。
東瀛遊（6882）中期虧損收窄至5677萬，不派息。收報0.55元，跌5.17%。
香格里拉（0069）亞洲半年虧損擴大至近1.6億美元。收報6.15元，跌1.28%。
大悅城（0207）半年多賺41%，不派中期息。收報0.265元，升1.92%。
中國財險（2328）上半年多賺15%至190億人幣，不派中期息。收報8.14元，升4.9%。
東亞（0023）完成出售藍十字，李民橋李民斌所得款項擬派息。收報9.96元，升3.75%。
雨潤食品（1068）半年轉虧，蝕1065萬，收益大跌逾八成。收報0.52元，跌5.45%。
赤子城（9911）上半年多賺1.2倍至8270萬人幣，收購有助拓展LGBTQ領域。收報2.08元，跌4.59%。
安樂工程（1977）上半年盈利近削半，中期息增派6%。收報1.37元，升4.58%。
交行（3328）半年多賺4.8%不派息 淨利息收入升8%。收報4.53元，跌1.74%。
東亞（0023）：下月召開董事會或派特別息。收報9.96元，升3.75%。
美團（3690）第二季虧損收窄至11.16億，勝預期，不派息。收報186.7元，升2.64%。
新城悅（1755）中期盈利倒退21%，不派息。收報7.2元，跌2.7%。
破頂股包括，兗煤（1171）創上市新高，見32.95元，收報32.75元，升3.64%；中國中免（1880）創上市新高，見175元，收報173.8元，升5.72%；新東方（9901）創52周高，見23.2元，收報22元，升0.23%；北京燃氣藍天（6828）創52周高，見0.143元，收報0.143元，升7.52%；雅各臣（2633）創52周高，見0.94元，收報0.87元，升10.13%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌。
22隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂服務（0873）低見1.96元，收報2.02元，跌7.34%；時代鄰里（9928）低見0.79元，收報0.82元，跌4.65%；康橋悅（2205）低見2.28元，收報2.28元，跌3.39%；中國動向（3818）低見0.36元，收報0.36元，跌2.7%；禹洲（1628）低見0.33元，收報0.345元，無升跌；遠洋集團（3377）低見1.15元，收報1.16元，跌4.13%；中梁（2772）低見0.71元，收報0.73元，跌6.41%；銀杏教育（1851）低見0.63元，收報0.67元，跌9.46%；雲頂新耀（1952）低見10.82元，收報11.16元，跌1.93%；網上車市（1490）低見0.24元，收報0.246元，跌15.17%。
33隻股份創52周低，其中十隻包括，粵海投資（0270）低見7.17元，收報7.24元，跌1.09%；康希諾生物（6185）低見52.35元，收報53.2元，跌13.5%；昊海生物科技（6826）低見26.9元，收報27.25元，跌7.78%；復旦張江（1349）低見2.98元，收報2.99元，跌0.66%；醫思醫療（2138）低見5.4元，收報5.5元，跌3.85%；現代牙科（3600）低見2.12元，收報2.14元，跌3.6%；自動系統（0771）低見0.86元，收報0.9元，升3.45%；鳳凰衞視（2008）低見0.32元，收報0.335元，跌2.9%；世界華文媒體（0685）低見0.25元，收報0.25元，無升跌；大快活（0052）低見12.9元，收報13.02元，跌1.81%。
異動股
上升異動股，包括，天立教育（1773）收報1.82元，升24.66%；華誼騰訊娛樂（0419）收報0.23元，升18.56%；栢能集團（1263）收報8.23元，升16.41%；聯康生物（0690）收報0.08元，升15.94%；佳源服務（1153）收報0.54元，升11.34%；匯安智能科技（8379）收報0.158元，升11.27%；雅各臣（2633）創52周高，見0.94元，收報0.87元，升10.13%；名仕快相（8483）收報0.078元，升9.86%；加達控股（1620）收報0.14元，升9.38%；愛帝宮（0286）收報0.52元，升8.33%。
下跌異動股，包括，喆麗控股（2209）創上市新低，見0.52元，收報0.57元，跌17.39%；綠城服務（2869）收報5.71元，跌15.41%；網上車市（1490）創上市新低，見0.24元，收報0.246元，跌15.17%；康希諾生物（6185）見52周低52.35元，收報53.2元，跌13.5%；凱知樂（2122）創上市新低，見0.117元，收報0.117元，跌13.33%；海豐國際（1308）見52周低19.54元，收報20.1元，跌11.65%；豐城控股（2295）收報1.32元，跌11.41%；謝瑞麟（0417）收報1.02元，跌10.53%；復銳醫療（1696）收報9元，跌10.36%；優趣匯（2177）收報2.01元，跌10.27%；翰森製藥（3692）收報15.52元，跌9.77%。
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