moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指收市跌146點 科指跌1.2%失守20天線 北水轉流入

聯儲局主席鮑威爾言論繼續影響美期表現，道期現跌逾0.5%，歐股亞股亦普遍向下，僅上證亦市上升。加息緊縮預期重燃，美匯指數創20年2個月高，高見109.478點，美10年期債息高見3.1266%，創兩個高；美2年期10年期債息顀掛低見37.781基點。港股扭轉近兩日升勢，中美就審計方面達成協議，但表述方面有分歧，科指失守20天線，跌幅較恒指高。

恒指今早低開209點，早市創全日低，跌最多280點，午後跌幅曾收窄至96點，高低波幅擴至184點。

恒指收市跌146點或0.73%，報20023點，大市成交金額917億元，較上日減少10.69%；國指跌48點或0.7%，報6872點。恒生科技指數收報4249點，跌1.23%。

藍籌股成交金額425.88億元，佔大市成交46.44%；科指成份股成交金額254.62億元，佔大市成交27.76%；國指成份股成交金額372.31億元，佔大市成交40.6%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。美團（3690）、中海油（0883）、吉利（0175）貢獻恒指較多。

藍籌10隻升，57隻下跌，2隻無升跌。美團（3690）升2.64%，收報186.7元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌5.52%，收報93.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）收報186.7元，升2.64%；跌幅最大的是聯想（0992）見52周低6.53元，收報6.56元，跌4.65%。

恒指守住20天線(19883.59點)。科指失守20天線(4250.56點)。

北水南下合計淨流入17.4億元，終止連續4日流出，淨流入金額是2022年8月2日22.87億元後最多。南水北上合計淨流入21.45億元人民幣，較上日減少58.36%，連續第3日流入，累計流入89.67億元。

午後消息股表現

永達汽車（3669）中期純利跌42.5% 不派息。收報5.85元，跌3.31%。

美的置業（3990）︰不減價甩貨續堅持派息 若合作方有問題會主動洽購。收報8.58元，升0.35%。

建滔集團（0148）半年少賺五成 派中期息0.3元。見52周低21.5元，收報21.95元，跌3.94%。

建滔積層板（1888）中期少賺44% 中期息15仙。收報7.1元，跌2.87%。

石四藥集團（2005）上半年多賺逾 中期息0.06元。收報3.7元，升0.82%。

今早及隔晚消息股表現

國藥（1099）半年多賺3.1%，不派中期息。收報17.72元，升0.57%。

多間公司公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）收報264.2元，跌0.3%。農業銀行（1288）收報2.58元，無升跌。比亞迪電子（0285）收報20.3元，跌1.93%。中國再保險（1508）平上市低位0.57元，收報0.58元，無升跌。中國太平（0966）收報8.02元，跌0.62%。中信証券（6030）收報16.06元，跌1.23%。中國中免（1880）創上市新高，見175元，收報173.8元，升5.72%。復星醫藥（2196）收報25.35元，跌0.2%。H&H國際（1112）收報10.5元，升1.35%。鴻福堂（1446）收報0.315元，跌3.08%。叙福樓（1978）收報0.96元，升2.13%。世界華文媒體（0685）見52周低0.25元，收報0.25元，無升跌。萬華媒體（0426）收報0.149元，無升跌。呷哺呷哺（0520）收報3.4元，升0.29%。

愛帝宮（0286）售內地物業套現9000萬人幣。收報0.52元，升8.33%。

正榮服務（6958）半年盈利跌九成，關聯方款項減值逾8100萬元。平上市低位0.415元，收報0.475元，升3.26%。

中石化（0386）半年多賺一成，擬斥最多25億人幣回購。收報3.76元，跌1.57%。

鄭志剛：新世界（0017）未來一年斥百億內地買地。收報25.9元，跌0.19%。

國泰（0293）9月開54班機往倫敦送留學生。收報8.23元，跌1.08%。

太興（6811）半年轉蝕5246萬，中期息2.5仙。收報1元，無升跌。

快狗打車（2246）上半年虧損擴大至1.18億人幣，不派息。收報6.86元，跌1.29%。

中國宏橋（1378）半年多賺3.1%，中期息派41港仙。收報8.07元，跌4.27%。

永旺（0984）中期虧損收窄至1.4億，息3仙，下半年業務仍受壓。永旺：燃料價格升幅難避免，冀控制商品價格合理水平。收報1.27元，無升跌。

交行（3328）：內房按揭斷貸風險不會蔓延，風險釋放已進尾聲。收報4.53元，跌1.74%。

中國建材（3323）半年少賺31%，不派息。收報7.47元，跌3.24%。

世茂服務（0873）料上半年盈利大跌至少76%，最多賺1.4億人幣。創上市新低，見1.96元，收報2.02元，跌7.34%。

東瀛遊（6882）中期虧損收窄至5677萬，不派息。收報0.55元，跌5.17%。

香格里拉（0069）亞洲半年虧損擴大至近1.6億美元。收報6.15元，跌1.28%。

大悅城（0207）半年多賺41%，不派中期息。收報0.265元，升1.92%。

中國財險（2328）上半年多賺15%至190億人幣，不派中期息。收報8.14元，升4.9%。

東亞（0023）完成出售藍十字，李民橋李民斌所得款項擬派息。收報9.96元，升3.75%。

雨潤食品（1068）半年轉虧，蝕1065萬，收益大跌逾八成。收報0.52元，跌5.45%。

赤子城（9911）上半年多賺1.2倍至8270萬人幣，收購有助拓展LGBTQ領域。收報2.08元，跌4.59%。

安樂工程（1977）上半年盈利近削半，中期息增派6%。收報1.37元，升4.58%。

交行（3328）半年多賺4.8%不派息 淨利息收入升8%。收報4.53元，跌1.74%。

東亞（0023）：下月召開董事會或派特別息。收報9.96元，升3.75%。

美團（3690）第二季虧損收窄至11.16億，勝預期，不派息。收報186.7元，升2.64%。

新城悅（1755）中期盈利倒退21%，不派息。收報7.2元，跌2.7%。

破頂股表現

破頂股包括，兗煤（1171）創上市新高，見32.95元，收報32.75元，升3.64%；中國中免（1880）創上市新高，見175元，收報173.8元，升5.72%；新東方（9901）創52周高，見23.2元，收報22元，升0.23%；北京燃氣藍天（6828）創52周高，見0.143元，收報0.143元，升7.52%；雅各臣（2633）創52周高，見0.94元，收報0.87元，升10.13%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂服務（0873）低見1.96元，收報2.02元，跌7.34%；時代鄰里（9928）低見0.79元，收報0.82元，跌4.65%；康橋悅（2205）低見2.28元，收報2.28元，跌3.39%；中國動向（3818）低見0.36元，收報0.36元，跌2.7%；禹洲（1628）低見0.33元，收報0.345元，無升跌；遠洋集團（3377）低見1.15元，收報1.16元，跌4.13%；中梁（2772）低見0.71元，收報0.73元，跌6.41%；銀杏教育（1851）低見0.63元，收報0.67元，跌9.46%；雲頂新耀（1952）低見10.82元，收報11.16元，跌1.93%；網上車市（1490）低見0.24元，收報0.246元，跌15.17%。

33隻股份創52周低，其中十隻包括，粵海投資（0270）低見7.17元，收報7.24元，跌1.09%；康希諾生物（6185）低見52.35元，收報53.2元，跌13.5%；昊海生物科技（6826）低見26.9元，收報27.25元，跌7.78%；復旦張江（1349）低見2.98元，收報2.99元，跌0.66%；醫思醫療（2138）低見5.4元，收報5.5元，跌3.85%；現代牙科（3600）低見2.12元，收報2.14元，跌3.6%；自動系統（0771）低見0.86元，收報0.9元，升3.45%；鳳凰衞視（2008）低見0.32元，收報0.335元，跌2.9%；世界華文媒體（0685）低見0.25元，收報0.25元，無升跌；大快活（0052）低見12.9元，收報13.02元，跌1.81%。

異動股

上升異動股，包括，天立教育（1773）收報1.82元，升24.66%；華誼騰訊娛樂（0419）收報0.23元，升18.56%；栢能集團（1263）收報8.23元，升16.41%；聯康生物（0690）收報0.08元，升15.94%；佳源服務（1153）收報0.54元，升11.34%；匯安智能科技（8379）收報0.158元，升11.27%；雅各臣（2633）創52周高，見0.94元，收報0.87元，升10.13%；名仕快相（8483）收報0.078元，升9.86%；加達控股（1620）收報0.14元，升9.38%；愛帝宮（0286）收報0.52元，升8.33%。

下跌異動股，包括，喆麗控股（2209）創上市新低，見0.52元，收報0.57元，跌17.39%；綠城服務（2869）收報5.71元，跌15.41%；網上車市（1490）創上市新低，見0.24元，收報0.246元，跌15.17%；康希諾生物（6185）見52周低52.35元，收報53.2元，跌13.5%；凱知樂（2122）創上市新低，見0.117元，收報0.117元，跌13.33%；海豐國際（1308）見52周低19.54元，收報20.1元，跌11.65%；豐城控股（2295）收報1.32元，跌11.41%；謝瑞麟（0417）收報1.02元，跌10.53%；復銳醫療（1696）收報9元，跌10.36%；優趣匯（2177）收報2.01元，跌10.27%；翰森製藥（3692）收報15.52元，跌9.77%。

 

其他報道

任志剛：對鄭海泉離逝感到婉惜

滬深三大指數全日個別發展 深證成指跌0.34%

李澤鉅：對鄭海泉離世深表哀痛 感謝其對集團貢獻

中銀延長港客更新回鄉證到期時限

匯豐保險：上半年新業務價值升57% 下半年料可續強勁增長

科大與螞蟻集團合作 每年培訓1000名金融科技人才

永達汽車中期純利跌42.5% 不派息

美的置業︰不減價甩貨續堅持派息 若合作方有問題會主動洽購

建滔集團半年少賺五成 派中期息0.3元

建滔積層板中期少賺44% 中期息15仙

石四藥集團上半年多賺逾 中期息0.06元

恒指半日跌140點 科指跌0.9% 守住20天線 龍湖跌5.6%