期內淨利息收入按年上升6.0%至3002億元，集團表示，其中規模增長帶動淨利息收入增加314.07億元，利率變動則導致淨利息收入減少145.45億元。期內淨利息收益率為2.02%，淨利差為1.86%，兩者均按年跌0.1個百分點，主要是由於集團落實國家讓利政策，生息資產收益率下降，以及受市場環境影響付息負債付息率上升。

資產質素方面﹐截至6月底的不良貸款率為1.41%，比去年底下跌0.02個百分點；不良貸款餘額為2645億元，比去年底增加187億元或7.60%。撥備覆蓋率為304.91%，比去年底上升5.18個百分點。

核心一級資本充足率為11.11%，比去年底跌0.33個百分點。

農業銀行績前報2.58港元，無升跌。

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