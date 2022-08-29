期內總資產14,427億元，較去年底增長4.6%。股東應佔權益836.64億元，較去年底跌5%。,股東應佔每股總內含價值56.52元，較去年底的60.54港元降6.6%，其中太平人壽內含價值較去年底增長1.2%。

上半年境內壽險原保費增長0.1%，太平人壽新業務價值28.38億元人民幣，按年下降11.1%，降幅低於主要同業且逐季改善，其中第二季新業務價值增長14.7%；公司新單期繳保費同比增長9.4%，其中個險、銀保新單期繳保費按年分别增長18.7%及10.8%；代理人數較年初增長3.7%，月均人力增長4.3%；團體員工福利保障業務增長15.8%，其中短期健康險業務增22.2%。

中國太平績前收報8.02元，微跌0.62%。

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