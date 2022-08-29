陳江指出，該貿易應收款項的增加主要是上半年收購了「成都明宇環球商管」，帶來約5000萬的第三方應收增加，但由於併購有對賭兜底，故風險非常可控﹔此外集團加強外拓亦提來了5000萬元的應收提升，但屬於發展過程中良性的項目。

陳江又強調，新希望服務的貿易應收款項90%賬齡都是一年內，屬行業中非常良好﹔加上年內收繳受到疫情及業主習慣在下半年繳款等影響，故集團亦會在年底前衝刺及加強預存，全年貿易應收款項的風險可控。

提到地產行業下行的影響，副總經理倪克强指出，新希望地產在今明兩年仍會每年交付200萬平方米以上及約300萬平方米管理面積予公司。新希望地產上半年銷售收入仍然穩健，如期交房10000套，當中4000套為提前交付。而且亦獲得浦發銀行、工商銀行等銀行提供專項併購貸款等，亦在期內成功獲取正榮地產（6158）的合作項目股權，對新希望服務未來發展、規模有支撐。

集團上半年毛利率維持40.8%的行業高水平，但陳江指，由於地產行業受宏觀調控及政策等衝擊，對非業主增值服務及商管項目等都有不同程度影響，料在收入結構調整下，會造成小幅波動，但長遠是持續向好。

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