moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

半年應收款增58% 新希望服務︰關聯方僅佔一成

物管股與內房的關連交易成為焦點，新希望服務（3658）首席財務官陳江在中期業績會上表明，公司無借款予地產公司（新希望地產），而上半年貿易應收款項雖然由2021年底的1.9億元人民幣（下同），增加57.9%至2022年上半年的近3億元，但結構上僅10%是來自關聯方，餘額不足3400萬元，較2021年底更跌1600萬元，其餘90%均來自第三方。

陳江指出，該貿易應收款項的增加主要是上半年收購了「成都明宇環球商管」，帶來約5000萬的第三方應收增加，但由於併購有對賭兜底，故風險非常可控﹔此外集團加強外拓亦提來了5000萬元的應收提升，但屬於發展過程中良性的項目。

陳江又強調，新希望服務的貿易應收款項90%賬齡都是一年內，屬行業中非常良好﹔加上年內收繳受到疫情及業主習慣在下半年繳款等影響，故集團亦會在年底前衝刺及加強預存，全年貿易應收款項的風險可控。

提到地產行業下行的影響，副總經理倪克强指出，新希望地產在今明兩年仍會每年交付200萬平方米以上及約300萬平方米管理面積予公司。新希望地產上半年銷售收入仍然穩健，如期交房10000套，當中4000套為提前交付。而且亦獲得浦發銀行、工商銀行等銀行提供專項併購貸款等，亦在期內成功獲取正榮地產（6158）的合作項目股權，對新希望服務未來發展、規模有支撐。

集團上半年毛利率維持40.8%的行業高水平，但陳江指，由於地產行業受宏觀調控及政策等衝擊，對非業主增值服務及商管項目等都有不同程度影響，料在收入結構調整下，會造成小幅波動，但長遠是持續向好。

其他報道

中國太平半年盈利倒退47% 不派中期息

萬華首季虧損收窄 不派息

農行半年多賺5.45% 不派中期息

傳平保再出報告推分拆匯控 指重組工商和資本市場業務可釋放200億美元企業價值

恒指收市跌146點 科指跌1.2%失守20天線 北水轉流入

任志剛：對鄭海泉離逝感到婉惜

滬深三大指數全日個別發展 深證成指跌0.34%

李澤鉅：對鄭海泉離世深表哀痛 感謝其對集團貢獻

中銀延長港客更新回鄉證到期時限

匯豐保險：上半年新業務價值升57% 下半年料可續強勁增長

科大與螞蟻集團合作 每年培訓1000名金融科技人才

永達汽車中期純利跌42.5% 不派息

美的置業︰不減價甩貨續堅持派息 若合作方有問題會主動洽購

 