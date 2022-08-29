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檢疫酒店收入升帶動華大酒店上半年多賺11倍 不派中期息

華大酒店（0201）公布，今年上半年純利大增11.1倍至1.06億元，每股基本盈利1.18港仙，不派中期息。集團除稅前溢利錄得1.28億元，按年升8.87倍。

集團指出，6間本地酒店有5間在去年1月起擔任指定檢疫酒店，帶動上半年收入錄得2.79億元元，按年升93%。同時，今年2月至5月期間，5間檢疫酒店中有4間成為「社區隔離設施」酒店，酒店服務受惠於房租、入住率及餐飲收入上升，期內收入為2.57億元，按年大升1.15倍，投資物業收入就因倫敦木街及公寓租賃情況，按年下跌18%至2298.3萬元。

集團預計，今年餘下時間大量海外及內地遊客重返香港的可能性頗低，料香港酒店和零售業將繼續受低入住率和高運營成本所困擾，集團將繼續努力控制酒店運營成本。

此外，集團於香港及上海的六間酒店與政府簽定短期合約，作為隔離酒店營運，由於預計政府或會縮短入境旅客的隔離酒店入住期，旗下酒店或將恢復與其他本地酒店競爭，料酒店業務和租金收入的未來前景仍最具挑戰和不穩定。

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