集團指出，6間本地酒店有5間在去年1月起擔任指定檢疫酒店，帶動上半年收入錄得2.79億元元，按年升93%。同時，今年2月至5月期間，5間檢疫酒店中有4間成為「社區隔離設施」酒店，酒店服務受惠於房租、入住率及餐飲收入上升，期內收入為2.57億元，按年大升1.15倍，投資物業收入就因倫敦木街及公寓租賃情況，按年下跌18%至2298.3萬元。

集團預計，今年餘下時間大量海外及內地遊客重返香港的可能性頗低，料香港酒店和零售業將繼續受低入住率和高運營成本所困擾，集團將繼續努力控制酒店運營成本。

此外，集團於香港及上海的六間酒店與政府簽定短期合約，作為隔離酒店營運，由於預計政府或會縮短入境旅客的隔離酒店入住期，旗下酒店或將恢復與其他本地酒店競爭，料酒店業務和租金收入的未來前景仍最具挑戰和不穩定。

其他報道

中國太平半年盈利倒退47% 不派中期息

萬華首季虧損收窄 不派息

農行半年多賺5.45% 不派中期息

傳平保再出報告推分拆匯控 指重組工商和資本市場業務可釋放200億美元企業價值

恒指收市跌146點 科指跌1.2%失守20天線 北水轉流入

任志剛：對鄭海泉離逝感到婉惜

滬深三大指數全日個別發展 深證成指跌0.34%

李澤鉅：對鄭海泉離世深表哀痛 感謝其對集團貢獻

中銀延長港客更新回鄉證到期時限

匯豐保險：上半年新業務價值升57% 下半年料可續強勁增長

科大與螞蟻集團合作 每年培訓1000名金融科技人才

永達汽車中期純利跌42.5% 不派息

美的置業︰不減價甩貨續堅持派息 若合作方有問題會主動洽購

建滔集團半年少賺五成 派中期息0.3元

恒指半日跌140點 科指跌0.9% 守住20天線 龍湖跌5.6%

滬深三大指數半日低收 深證成指跌0.38%

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR由跌轉升 港元兩周最弱

鮑威爾言論後美匯升至逾20年高 人民幣兩年最弱 日圓兌港元低見5.66