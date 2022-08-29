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王冬勝：深切哀悼鄭海泉離世

香滙豐銀行有限公司主席王冬勝，對鄭海泉逝世表示深切哀悼。王冬勝表示，他和鄭海泉相識多年，既是同事，亦是朋友。無論在金融業﹑政治經濟和社會服務領域，鄭海泉都一直表現超卓。他的離世實爲香港的損失。

鄭海泉於1978年加入滙豐。他於2008年2月1日至2011年5月27日擔任滙控（0005）執行董事，並曾任滙豐銀行(中國)有限公司董事長、滙豐台灣董事長。鄭博士於1998 年被委任為恒生銀行有限公司副董事長兼行政總裁。

此外，鄭海泉致力貢獻社會，曾參不同政策諮詢工作，包括1995至1997年間出任香港行政局議員(政府最高決策機構)、1991至1995年間曾任香港立法局議員。

王冬勝表示，鄭海泉一生堅毅不屈，是每一個人的榜樣。無論遇到什麽挑戰，他總是拿出無比勇氣，迎難而上。鄭博士多年來帶領匯豐，作出傑出貢獻。他既是一位出色的銀行家，也是不可多得的同事。在他的領導和言傳身教下，該行不斷向前邁進，拓展國際化的業務。

王冬勝謹代表滙豐，向鄭海泉的家人致以深切慰問。

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