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貝殼：第二季國企內房銷售比例升至37% 

在內房爛尾風波後，內房分化持續，房產交易和服務平台的貝殼（2423）高級副總裁兼貝殼研究院院長李文杰指出，在二季度貝殼在新房銷售中，國企銷售佔比提升至37%，按季升7個百分點。

李文杰指出，短期地產行業仍有很大的挑戰，貝殼自身的做法是開展「總對總」的合作，並挑選國央企、資產負債表比較健康的民企或股份制的公司合作，提升他們在總體銷售的佔比。

李文杰指出，去年至今的新房渠道集中度提升下，強者愈強，而挑選合作開發商這個策略有效在於貝殼獲得的房源比較有品質、易出售，提升業務抗風險能力。而對於經紀人他們也看重作業的「安全感」，如房源好不好賣、回款的情況，傾向與有能力的平台合作。而貝殼同時推行開發商「預付佣」（亦稱快佣），由開發商向貝殼預支佣金，提升經紀人更快得到「結佣」，亦令貝殼在市場收縮下，反而在新房經紀人、門店、市佔率都有擴大。而上半年預付佣收入佔新房收入比例亦累積達到22%。

貝殼未來在新房的滲透率會持續提升，因為經紀服務在開發商銷售渠道中有更大作用，平均佣金率亦將提高以帶動去化，據數據顯示到2026年佣金率將由2021的2.4%，升至2026年的2.8%。

至於集團上半年已首次將去年收購的「聖都家裝」併表，李文杰指出，希望2023至2024年貝殼家裝將布局全國首三十大區域城市，包括成都、寧波、蘇州、南京等，快速向外擴張。但暫時無計劃再進行收購，將按市場情況及變化去拓展業務。

雖然內房爛尾風波打擊內地買樓人士信心，但李文杰認為政府在「保交房」上是有決心、有資源，在金融及行政政策支撐新房銷售﹔市場亦不斷有實力房企整合項目，延期交付只是短期影響，從第三季末至第四季買樓人士逐漸看到一些保交樓的結果，對於市場的底部不會太長時間，新房及整體市場將在三季度末至四季將出現明顯觸底反彈。

李文杰又預期，全年新建商品房銷售額預計將按年跌20%至30%，二手的全年銷售額則按年跌15%至25%。

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