芝加哥大學布思商學院的研究團隊於2018年至2020年期間進行一項實地研究，追蹤依賴推廣優惠的歐洲知名報章在線上訂閱的情況。研究發現，長遠而言，在推廣活動後以正價為用戶自動續訂的報紙，其續訂成功率遠低於不會自動續訂或者直接終止訂閱服務的報章，而自動續訂模式則較優惠期吸引少大約四分之一的訂閱量。

研究顯示，比起免費註冊的讀者，自動續訂的讀者在促銷期後的兩年內，意願降低9%。商家方面，雖然促銷活動為公司帶來21%收入，但成效並不長久。研究團隊成員Avner Strulov-Shlain指出，對於基於訂閱的企業來說，提供輕鬆取消訂閱選項是一個更好的策略，例如Netflix（美：NFLX）和亞馬遜（美：AMZN）。

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