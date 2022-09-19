人民幣中間價今日報6.9396，較彭博社綜合市場預期強647點子，再創2018年來有紀錄以來最大偏差，連續17日強於市場預期。

人民幣續在中間價以逆周期因子發出偏強訊號，不過華僑銀行報告指，中美貨幣政策走向相反，令相較於過去幾年人民幣貶值，出現新的變量。隨著中美息差進一步拉大，人民幣掉期率大幅下降，這不僅僅改變了企業的套期保值策略，同時也大幅降低了做空人民幣的成本。

報告指出，由於美元利率大幅上漲，做空人民幣的淨息差使得持有人民幣空頭變得更加有吸引力，這意味著央行的逆周期措施可能不會像過去有效。鑒於美元人民幣利差有望進一步拉大，短期內人民幣將跡象面臨貶值壓力。

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