控方在庭上展示於周焯華手機程式截取的多個錄音和文字訊息，指相關內容顯示被告在賭底面公司中負責分配利潤。周焯華回應，知悉賭底面公司的存在，但對相關運作程序並不知情，並指案中的賭底面公司伺服器，8年間有約4萬多條訊息，其中僅數十條被指與他有關聯，若是負責分配工作明顯是不合邏輯，而且相關訊息是與他人研判客人的信貸監控問題，並非涉及賭底面。

控方又提到周焯華涉及經營電投和網投等業務，並曾經在澳門招攬客人。周焯華稱，電投業務於2015年已轉移至菲律賓經營，及後已轉手，他對有公關在澳門推廣並招攬客人一事並不知情，又指太陽城集團沒有任何人在內地宣傳賭博。

洗黑錢指空方面，控方出示文件指周焯華利用賭客在內地的資產，用於歸還賭底面債務。周焯華回應，其認為相關業務有投資價值，強調是融資且程序合法。

今次庭審繼續有 11名被告缺席。

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