moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

洗黑錢及不法經營賭博案今開審 周焯華否認控罪

太陽城集團前主席周焯華（綽號「洗米華」）涉嫌洗黑錢和不法經營賭博案今日下午在初級法院開審，據澳門傳媒報道，周焯華在庭上否認經營賭底面公司和洗黑錢，並多次強調沒有參與賭底面，而電投等業務均在菲律賓境內開展，並獲當地政府容許。

控方在庭上展示於周焯華手機程式截取的多個錄音和文字訊息，指相關內容顯示被告在賭底面公司中負責分配利潤。周焯華回應，知悉賭底面公司的存在，但對相關運作程序並不知情，並指案中的賭底面公司伺服器，8年間有約4萬多條訊息，其中僅數十條被指與他有關聯，若是負責分配工作明顯是不合邏輯，而且相關訊息是與他人研判客人的信貸監控問題，並非涉及賭底面。

控方又提到周焯華涉及經營電投和網投等業務，並曾經在澳門招攬客人。周焯華稱，電投業務於2015年已轉移至菲律賓經營，及後已轉手，他對有公關在澳門推廣並招攬客人一事並不知情，又指太陽城集團沒有任何人在內地宣傳賭博。

洗黑錢指空方面，控方出示文件指周焯華利用賭客在內地的資產，用於歸還賭底面債務。周焯華回應，其認為相關業務有投資價值，強調是融資且程序合法。

今次庭審繼續有 11名被告缺席。

其他報道

佳兆業債權人小組據報20億美元洽購爛尾住宅項目

人民幣中間價偏強幅度創４年高 華僑銀行：利差削弱人行逆周期措施效力

OnePlatform推領養寵物假期及寵物離世喪假

誼礫藉換股收購澳門外賣網購平台3.45%

港失業率降至4.1% 低過預期 年內次低

恒指收市跌195點 創半年新低 兩日累跌364點

貿發局范婉兒：料下調本港全年出口增長預測至低單位數

livi推4個月新資金定期3厘優惠 最多可獲利息10萬元

貿發局：第三季出口指數升1.9點至32.8

A股向下 上證跌0.35%

招商永隆定存息3.05厘 起存額1萬元 僅限今日申請

WeLab及Astra完成收購印尼雅加達服務銀行 涉資逾41億元

【有片：選股王】九倉置業蠢蠢欲動

【有片：埋身擊】歐元兌美元維持高沽策略

金融壹賬通伙阿布扎比國際金融中心開發數碼中小企業融資平台

毛記葵涌：委任am730前副社長馮振超為營運總監

恒指半日跌180點 再創近半年新低 北水轉流出

香港電訊伙Palo Alto推企業網絡安全解決方案

A股向下 上證半日跌0.16%

一個月HIBOR升至2.446% 創兩年八個月高 連升7日

內地首8月實際使用外資金額增16.4%

復星：負債1000億對應2700億總資產 承受6500億債屬混淆陳述