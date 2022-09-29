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恒指半日升216點 零跑跌36.88% 萬物雲跌4.76%

美匯回軟，亞股港股隨隔晚美股反彈，恒指今早高開319點，高位升378點，低位升150點，半日高低波幅228點。恒指國指均創9月9日後最大升幅。

恒指半日升216點或1.25%，報17466點，大市成交金額413億元；國指升68點或1.15%，報6027點。恒生科技指數收報3548點，升0.63%。

藍籌股成交金額182.98億元，佔大市成交44.3%；科指成份股成交金額94.98億元，佔大市成交22.99%；國指成份股成交金額142.83億元，佔大市成交34.58%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。友邦（1299）、小米（1810）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌53隻升，18隻下跌，2隻無升跌。阿里巴巴（9988）升4.42%，收報78元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌6.88%，收報1.76元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，13隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報78元，升4.42%；跌幅最大的是明源雲（0909）創上市新低，見4.44元，收報4.6元，跌14.81%。

恒指續低於10天線(18106.81點)。科指續低於10天線(3688.15點)。

北水休市。南水北上合計淨流入28.46億元人民幣，終止連續1日流出。

內地加強電子煙監管，思摩爾（6969）創上市新低。創上市新低，見9.7元，收報9.84元，跌0.91%。

萬物雲（2602）上市，定價49.35元。收報47元，跌4.76%。

零跑（9863）上市，定價48元。收報30.3元，跌36.88%。

嗶哩嗶哩（9626）雙重主要上市下月3日生效。收報124.3元，升2.05%。

旭輝（0884）：內部信並無暗示無力還債。創上市新低，見0.63元，收報0.72元，跌16.28%。

長實（1113）打包出售21 BORRETT ROAD餘下單位，套現逾207億元。收報47.2元，升1.83%。

東軟教育（9616）新學期新生報到人數按年增17%。收報3.85元，跌3.02%。

破頂股表現

破頂股包括，雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌；中國互聯網投資（0810）創52周高，見10.8元，收報10.8元，升2.86%。

破底股方面

63隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見6.06元，收報6.17元，跌6.66%；世茂服務（0873）低見1.72元，收報1.74元，跌7.94%；融創服務（1516）低見1.9元，收報1.92元，跌6.8%；合景悠活（3913）低見1.04元，收報1.04元，跌7.96%；遠洋服務（6677）低見1.74元，收報1.83元，跌4.69%；寶龍地產（1238）低見0.79元，收報0.81元，跌7.95%；禹洲（1628）低見0.237元，收報0.246元，無升跌；時代中國（1233）低見0.81元，收報0.81元，跌5.81%；旭輝（0884）低見0.63元，收報0.72元，跌16.28%；富力（2777）低見1.17元，收報1.19元，跌5.56%。

146隻股份創52周低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見0.97元，收報1元，跌5.66%；新城發展（1030）低見1.91元，收報1.92元，跌6.34%；雅居樂（3383）低見1.91元，收報1.94元，跌4.43%；金地商置（0535）低見0.55元，收報0.55元，跌3.51%；保利置業（0119）低見1.39元，收報1.4元，跌4.11%；佳寧娜（0126）低見0.42元，收報0.44元，跌7.37%；朗詩（0106）低見0.157元，收報0.157元，無升跌；中海宏洋（0081）低見3.06元，收報3.08元，跌3.45%；中金（3908）低見11.44元，收報11.48元，跌3.2%；中信証券（6030）低見13.36元，收報13.36元，跌1.47%。

異動股

上升異動股，包括，明發（0846）收報0.395元，升41.07%；澳洲成峰高教（1752）收報0.078元，升18.18%；祥生控股（2599）平上市低位0.305元，收報0.345元，升13.11%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.132元，升11.86%；米蘭站（1150）收報0.22元，升11.11%；正商實業（0185）收報1.66元，升10.67%；太睿國際控股（1010）收報0.73元，升10.61%；力高生活（2370）收報3.76元，升10.59%；宏安（1222）收報0.065元，升10.17%；榮萬家（2146）收報1.95元，升9.55%；愛康醫療（1789）收報8.05元，升8.2%。

下跌異動股，包括，零跑（9863）收報30.3元，跌36.88%；德斯控股（8437）平上市低位0.08元，收報0.08元，跌23.81%；旭輝（0884）創上市新低，見0.63元，收報0.72元，跌16.28%；明源雲（0909）創上市新低，見4.44元，收報4.6元，跌14.81%；洪九果品（6689）創上市新低，見30.05元，收報34.85元，跌12.88%；金禧國際（0091）見52周低0.118元，收報0.118元，跌12.59%；1957 & Co.（8495）見52周低0.255元，收報0.255元，跌12.07%；寶光實業（0084）收報0.047元，跌11.32%；五礦地產（0230）見52周低0.47元，收報0.495元，跌10%。

 

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