ZA Bank (眾安銀行）開業兩年半，宣布上半年用戶數目超逾60萬，淨利息收入錄8,900萬元，按年升逾1.5倍，淨服務費及佣金收入4,200萬，按年增85%。
期內，貸款餘額達42億，按升逾2倍，存款總額逾82億，按年增長6%，貸存比率上升至52%，按年升幅逾3成。
在貸款業務方面，個人貸款申請宗數按年上升近1倍，中小企貸款規模按年擴大達9倍。此外，香港忠意保險 (Generali Hong Kong) 與ZA Insure銀保合作，年度化保費等值 (APE) 按年升幅達174倍。
ZA Bank 行政總裁許洛聖表示，現時每4位「Z 世代」（20至29歲）香港人就有1位持有ZA Card。隨著該行的保險和基金投資服務相繼推出，已逐步實踐推動香港邁向「Banking 2.0」的目標。
該行同時預告，下半年將推出外匯服務等零售產品線，加強數碼化中小企銀行服務及優化保險及財富管理業務。
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