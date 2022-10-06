梁鳳儀提及科技也有助監管更有效，因程序轉型自動化及數碼化可提升中介機構的監管合規程序的成效，有助遵守與客戶建立業務關係及打擊洗錢方面的規定。 按客戶生物特徵數據與身分證明文件進行核對，也有助持牌機構核實客戶身分，減低假冒身分的風險。同時能監察交易、監管科技，以及統一數據化整理所需資料。

然而，科技降低成本和提高工作成效，同時也會帶來風險。梁鳳儀指出，過去約曾發生多宗牽涉網上經紀行遭黑客入侵事件，軟件系統也出現問題，因而須事前提供網上保安認證、每年進行一次第三方供應商評估和審計風險，保持營運抗逆能力才能夠繼續發展。

其他報道

積金局：4至8月發出付款通知書增15% 料拖欠供款趨勢持續

國泰機師工會：機師人手短缺 預期機票價格持續上升

強積金資產總值首穿1萬億 每名打工仔至今賬面虧損5.65萬元

投資推廣署將率團訪中東 冀港成亞洲據點

研發費用佔比不達標 支付寶被取消上海高新技術企業資格

【有片：選股王】若內地放寬旅遊防疫限制 中航信亦有望受惠

保利置業9月合約銷售額按年升56.1%

【有片：埋身擊】商品貨幣低位回升 料後市進一步反彈

高盛料本港樓價跌幅擴大至30%

恒指半日跌77點 艾美疫苗半日跌0.99% 中創新航跌0.13% 科指跌0.9%

馬斯克據報曾想把收購價下調30% 惟遭Twitter拒絕

凱施餅店：管理層正積極跟進 本周內將向員工出糧

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日 見逾兩周低

傳匯豐聘瑞信高層負責亞洲併購業務

香港PMI半年來首次跌穿50 職位流失率創21個月最急