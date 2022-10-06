證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀出席活動時表示，科技運用日趨普及下，網上投資活動也愈趨盛行，需因時際會推出有關合規服務，例如現時有網上零售經紀行、網上分銷投資產品及投資諮詢服務、機械理財建議。證監會也會調查他們的運作並給予營運建議，同時監管和針對部份服務設有關牌照，助更審慎進行投資業務。當中約10家機械理財顧問公司批出牌照，讓該些公司可向零售投資者提供更全面的網上財富管理服務，並減低日常營運的人力資源成本。
梁鳳儀提及科技也有助監管更有效，因程序轉型自動化及數碼化可提升中介機構的監管合規程序的成效，有助遵守與客戶建立業務關係及打擊洗錢方面的規定。 按客戶生物特徵數據與身分證明文件進行核對，也有助持牌機構核實客戶身分，減低假冒身分的風險。同時能監察交易、監管科技，以及統一數據化整理所需資料。
然而，科技降低成本和提高工作成效，同時也會帶來風險。梁鳳儀指出，過去約曾發生多宗牽涉網上經紀行遭黑客入侵事件，軟件系統也出現問題，因而須事前提供網上保安認證、每年進行一次第三方供應商評估和審計風險，保持營運抗逆能力才能夠繼續發展。
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