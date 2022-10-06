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恒指收市跌75點 成交大減40% 10個月最少

市場經過近日大升後，今日走勢回軟，美期反覆向下，美匯指數受制於20天線、美10年債息於10天線爭持，等待明日非農數據以判斷息口走勢，歐股、亞股向上，油價反覆升近0.5%。恒指反覆上落，收市跌75點，成交大減40%，10個月最少。

恒指今早高開12點後，曾跌最多129點，午後曾倒升最多55點，高低波幅186點。

恒指收市跌75點或0.42%，報18012點，大市成交金額624億元，較上日減少40.74%，是2021年12月31日576.2億元成交後最少；國指跌39點或0.63%，報6185點。恒生科技指數收報3660點，跌0.67%。

藍籌股成交金額255.62億元，佔大市成交40.96%；科指成份股成交金額129.27億元，佔大市成交20.71%；國指成份股成交金額189.74億元，佔大市成交30.4%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）拖累大市。美團（3690）、中海油（0883）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌24隻升，45隻下跌，4隻無升跌。九龍倉置業（1997）升4.67%，收報39.2元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌7.57%，收報11.96元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是攜程（9961）收報240.8元，升4.51%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報125.1元，跌6.64%。

恒指續高於10天線(17661.59點)，受制於20天線(18276.75點)。科指續高於10天線(3581.05點)，受制於20天線(3754.52點)。

北水、南水休市。

午後消息股表現

保利置業（0119）9月合約銷售額按年升56.1%。收報1.47元，跌0.68%。

今早及隔晚消息股表現

中創新航（3931）上市，定價38元。收報38元，無升跌。

艾美疫苗（6660）上市，定價16.16元。收報16.66元，升3.09%。

恒生（0011）公布第三期中期股息。收報122.1元，跌0.08%。

富力（2777）1.08億鎊轉售倫敦Vauxhall Square，料匯價或「蝕水」。收報1.4元，跌1.41%。

莊士國際（0367）：高收益債券投資導致1.91億元淨虧損，將於中期業績反映。收報0.81元，無升跌。

莊士中國（0298）債券投資損手逾億元，對中期業績構成6090萬元虧損。見52周低0.26元，收報0.265元，跌1.85%。

攜程（9961）：75%受訪者傾向支付更高旅費抵銷碳排放。收報240.8元，升4.51%。

騰訊（0700）收購波蘭遊戲開發商少數股權。收報277.8元，跌0.43%。

永義國際（1218）及高山企業（0616）聯合公布，湖州永義科技城獲政府收地補償3.9億元，高山企業料錄收益7880萬元。永義國際收報3.49元，無升跌。高山企業（0616）收報0.074元，跌9.76%。

破頂股表現

破頂股包括，MOG（1942）創上市新高，見3.3元，收報3.09元，升3.69%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，榮萬家（2146）低見1.53元，收報1.7元，跌1.16%；銀城國際（1902）低見1.7元，收報1.86元，跌2.11%；艾伯科技（2708）低見1.27元，收報1.35元，無升跌；粵運交通（3399）低見0.6元，收報0.64元，跌5.88%；小鵬（9868）低見41.25元，收報43.05元，跌5.18%；江山控股（0295）低見0.03元，收報0.031元，跌13.89%；華融金控（0993）低見0.095元，收報0.095元，跌5%；堃博醫療（2216）低見1.69元，收報1.76元，跌3.83%；金輝控股（9993）低見3.34元，收報3.41元，跌1.16%。

24隻股份創52周低，其中十隻包括，遊萊互動（2022）低見0.066元，收報0.07元，升4.48%；廸生創建（0113）低見3.5元，收報3.5元，跌1.69%；長城汽車（2333）低見8.34元，收報8.69元，跌5.34%；復旦張江（1349）低見2.7元，收報2.72元，跌3.55%；同仁堂國藥（3613）低見8.55元，收報8.8元，跌3.3%；佳兆業健康（0876）低見0.051元，收報0.059元，跌1.67%；自動系統（0771）低見0.75元，收報0.76元，跌1.3%；雲智匯科技（1037）低見0.25元，收報0.255元，跌1.92%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）低見0.435元，收報0.475元，無升跌；華置（0127）低見1.98元，收報2元，跌0.99%。

異動股

上升異動股，包括，Okura（1655）收報0.39元，升30%；太和控股（0718）收報0.085元，升26.87%；玄武雲（2392）收報6.25元，升25%；新世紀醫療（1518）收報0.82元，升17.14%；惠生工程（2236）收報0.26元，升15.56%；復宏漢霖（2696）收報12.34元，升13.84%；1957 & Co.（8495）收報0.31元，升12.73%；都市麗人（2298）收報0.24元，升12.68%；WAC（8619）平上市低位0.031元，收報0.036元，升12.5%；嘉和生物（6998）收報1.92元，升11.63%；德斯控股（8437）收報0.097元，升11.49%。

下跌異動股，包括，BC科技（0863）見52周低1.99元，收報1.99元，跌23.17%；東勝旅遊（0265）收報0.039元，跌17.02%；華晨中國（1114）收報2.26元，跌16.3%；旭輝（0884）收報0.72元，跌15.29%；江山控股（0295）創上市新低，見0.03元，收報0.031元，跌13.89%；銀建國際（0171）收報0.4元，跌11.11%；中國智能交通（1900）收報0.137元，跌11.04%；高鑫零售（6808）收報1.75元，跌10.26%；東銀國際（0668）收報0.16元，跌10.11%；中梁（2772）收報0.55元，跌9.84%；高山企業（0616）收報0.074元，跌9.76%。

 

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