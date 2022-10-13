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迅銷全年多賺61% 日圓貶值 錄逾千億日圓匯兌收益

迅銷（6288）公布截至今年8月底止全年業績，純利按年升60.9%至2733.35億日圓（折合約146億港元），創歷史新高，期內收入升7.9%至23011億日圓，經營溢利亦增19.4%至2847.5億日圓。集團全年每股基本盈利為2675.3日圓，派末期息340日圓，全年合計共派620日圓。

集團提到，由於日圓兌美元匯率在今年底達到138.7日圓，較年初大幅貶值約29日圓，以外幣計的金融資產等帳面價值在換算為日圓後，錄得匯兌收益共1143億日圓，令集團融資收入及成本項目錄得淨增長1162億日圓。

日本UNIQLO方面，全年收入為8102億日圓，按年下跌3.8%，經營溢利則升0.6%至1240億日圓，同店銷售按年下跌3.3%。集團指出，上半財年因冬裝暢銷商品庫存不足，無法充分滿足顧客需求，同店銷售按年下跌9.0%。下半年受惠於外出需求高漲，加上7月起氣溫高企，夏裝商品銷情強勁，同店錄得按年增長4.7%。

海外UNIQLO方面，全年收入為11187億日圓，按年大升20.3%，經營溢利更升42.4%至1583億日圓。集團表示，雖然日圓貶值推高收入和經營溢利，不過按當地貨幣計，分部亦同樣錄得收入增長及溢利大幅增長。集團指出，大中華地區業績受疫情相關出行限制影響較大，全年收入按年微升1.2%至5385億日圓，經營溢利按年跌16.8%至834億日圓，不過出行限制於7月逐漸取消，銷售額即有所回升，錄得收入增長及溢利大幅增長。

至於另一品牌GU，全年收入按年下跌1.4%至2406億日圓，經營溢利更跌17.4%至166億日圓，跌幅主要因上半年未能縮減更多商品種類，加上生產及物流延誤影響，暢銷商品庫存不足而銷情不佳，下半年已透過進一步篩選減少商品種類及加強營銷，錄得收益增長。

全球品牌全年經營虧損收窄至7億日圓，Theory以美國及日本為主的業績回升，收入及經營溢利雙雙大幅增長；PLST業務錄得收入下降及經營虧損擴大；Comptoir des Cotonniers業務錄得收入增長及經營虧損大幅收窄。

集團新財年發展將以海外UNIQLO為主，加速擴展門店網絡，料至明年8月底，日本UNIQLO、海外UNIQLO、GU及全球品牌分店將增至809間、1740間、469間及729間，合計達至3747間分店。

集團亦發布新財年的盈利預測，預計收入按年升15.2%至2.65萬億日圓，惟純利跌15.9%至2300億日圓。集團表示，海外業務業績預測將以138.7日圓兌1美元及20.0日圓兌1元人民幣計算，融資收入及成本所用匯率亦以138.7日圓兌1美元計算，目前未計入任何匯兌損益。雖然純利預計錄得下降，不過剔除匯兌影響後，仍預計按年可錄得增長。

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