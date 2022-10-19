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李寧第三季同店錄高單位數增長

體育用品股李寧（2331）公布，第三季度不計李寧YOUNG的李寧整個平台同店銷售按年錄得高單位數增長，2021年同期則錄得20%-30%高段增長。

就渠道而言，李寧的第三季零售渠道錄得中單位數增長，2021年同期則錄得30%-40%的低後增長﹔以及李寧的第三季批發渠道錄得高單位數增長，2021年同期則錄得20%-30%的中段增長﹔電子商務虛擬店舖業務按年增長為10%-20%中段增長，2021年同期錄30%-40%中段增長。

李寧第三季的整個平台的零售流水按年錄得10%-20%中段增長，2021年同期錄得40%-50%低段增長。就渠道而言，線下渠道錄得10%-20%中段增長，2021年同期錄得30%-40%高段增長，其中零售渠道錄得20%-30%低段增長，2021年同期為30%-40%中段增長﹔批發渠道錄得10%-20%低段增長，2021年同期為30%-40%高段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得20%-30%中段增長，2021年同期為50%-60%中段增長。

銷售點方面，李寧截至第三季末的銷售點數量共計6,101個，按季淨增加164個，本年迄今淨增加166個。在淨增加的166個銷售點中，零售業務淨增加179個，批發業務淨減少13個。

至於李寧YOUNG方面，截至第三季末銷售點數量共計1,238 個，較上一季末淨增加 63個，本年迄今淨增加36個。

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