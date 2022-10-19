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歐冠昇：引進特專科技公司冀吸引更多公司來港上市  擬推更多衍生工具產品

港交所（0388）行政總裁歐冠昇今午在業績發布會上表示，因應推出特專科技公司新上市規則而進行的諮詢，他期望，此舉能夠創造新的機會供投資者、發行人及市場，最終有如較早前引進生物科技股般，在未來吸引更多公司過來上市。

儘管新股市場在今年上半表現較淡靜，但是歐冠昇稱，進入第三季，已有29間公司在港上市，集資超過500億元。目前他仍然見有很多公司等候上市，多待市場成熟時落實上市。他不諱言，在當前市場既非超強亦處於艱難的情況下，該所仍然收到約140項上市申請，料他們在推出更多新舉措後，會吸引更多公司過來上市。他謂不知道市場交投何時轉勢及回升，市場的流動性亦受通脹及加息因素影響，因此該所已經啟動假期期間交易、令收市後的衍生工具交易更具效率，引進SPAC機制等，令港股市場保持吸引力。

歐冠昇進一步指，在互聯互通機制引入國際性公司，會顯得非常重要。尤其今年首9個月，深圳及上海股票市場的新股融資規模處於全球前列下，反映內地投資者對新股有需求。港交所可以把握引進國際性公司的機遇去尋求槓桿，在互聯互通機制下，引進更多國際性公司，讓更多內地投資者參與。為令海外市場更加了解香港市場，他強調，該所仍然按照計劃在海外市場增設辦事處，冀貼近環球市場。他及同事日後亦會更常外訪。

過去9個月衍生工具市場交投有所增長，歐冠昇表示，當中恒生科技指數的期貨及期權近4個月的交投更屢創紀錄。另該所在推出A50互聯互通指數結構產品方面，交投亦保持穩定。他們亦持續推出固定收益、貨幣等相關的衍生工具，表現亦見良好。將來他們會評估公眾及市場反應，在現有的產品生態圈內，日後新增更多品種的衍生工具產品，當中包括與債券、互換通等在岸及離岸產品。

在施政報告提出，寬免雙幣股票市場莊家交易的股票買賣印花稅方面，歐冠昇認為，這對促進雙幣交易非常重要，令到進入市場的投資者感到舒服，最終有助香港市場發展成為在岸及最大的離岸人民幣中心。

 

 

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