文章日期：2022年10月20日 20:18
招金礦業 （1818） 公布截至今年9月底止首三季業績。期內收入約57.89億元（人民幣，下同），按年升7.9%；淨利潤4.15億元，按年增長1180%；股東應占溢利2.65億元，大幅上升660%。每股收益約0.08元。
公司指出，今年首三季黃金價格低迷、內外部環境嚴峻複雜，招金共完成礦產金產量42.14萬盎司（約13.11噸），按年增64%。
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