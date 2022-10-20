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人行副行長潘功勝：5方面做好未來10年金融系統工作

人行副行長兼國家外管局局長潘功勝晚上出席二十大集體採訪表示，未來10年有關金融系統的重點工作，從宏觀和戰略的層面來說有5個方面。一是要不斷完善黨管金融的體制機制，把黨的領導對制度優勢轉化爲經營治理效益，二是要堅持金融服務實體經濟的宗旨，實施好穩健的貨幣政策，強化跨周期和逆周期調節，爲促進經濟增長、穩就業、穩物價、穩國際收支平衡營造良好的貨幣金融環境。

第三方面是堅持牢牢把握不發生系統性金融風險的底線，潘功勝指，防範化解金融風險是金融業的永恆主題，要健全和完善金融風險的防範、預警、防範和處置機制，維護好國家金融穩定和金融安全。第四是堅持深化金融業的改革開放，包括大力發展普惠金融、綠色金融、科技金融、數字金融，推動多層次資本市場的健康穩定發展，深化匯率市場發展；保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，推動金融業高水平的雙向開放。

第五個方面是堅持全面從嚴治黨，建設一支忠誠、乾淨、擔當、專業的金融幹部人才隊伍，嚴厲懲治金融腐敗，確保金融工作的政治性和人民性。

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