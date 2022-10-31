集團指，旗下澳娛綜合在第三季錄得的博彩收益按年大跌59.9%，只有9.13億元。連同餐飲、酒店、零售及租賃等業務收益合計，總收益為10.28億元。按業務劃分，貴賓博彩、中場及角子機的毛收益分別達到2900萬元、8.57億元及6600萬元，按年跌91%、57.2%及52.9%。

以項目劃分，上葡京的LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）為2.27億元，按年增加29%；新葡京的LBITDA高達2.23億元，按年大增93.9%；包括葡京、回力海立方、東方及海島娛樂場在內的自行推廣娛樂場，亦錄得LBITDA達1.56億元，按年擴大18.2%；其餘14間衛星場的LBITDA為2..87億元，由盈轉虧。

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