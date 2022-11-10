公司指出，第三季收入增加主要受惠海外客戶傳統旺季以及電磁傳動及精密結構件合併分部收入貢獻增加。毛利率按年下降3.7個百分點，按季則維持穩定。

期內聲學業務收入23.2億元，按年增長5.6%。毛利率為26.9%，維持相對穩定，按年升0.5個百分點，按季下降0.8個百分點。

光學業務方面，第三季收入5.67億元，按年增長45.1%，按季下降39%。由於市場需求較弱以及國內疫情反覆，影響塑膠鏡頭和光學模組的出貨量和產能利用率水平，進而影響光學業務整體的毛利率水平。

今年首三季收入則錄147.85億元，按年升15%，盈利5.84億元，倒退47.1%。每股盈利0.47元。首9個月經營性現金流入25.8億元，主要資本開支為人民幣14.4億元。於2022年9月期間，公司於公開市場要約回購了本金約為1.59億美元的債券，以國內人民幣貸款置換，改善債務結構，減低滙兌風險。截至2022年9月底，瑞聲淨資產負債率9.7%，賬面現金57.6億元。

瑞聲績前中午收報18.3港元，升10%，半日成交3.47億港元。

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