市場憂慮內地疫情惡化，A股、港股、美期，除日本以外的亞股均下跌，美匯指數反彈上10天線，曾高見107.6。恒指今早低開338點，早市曾跌最多603點見全日低位，午後跌幅曾收窄至高位跌246點，全日高低波幅357點。恒指、國指見10月28日後最大跌幅，及11月11日後新低。恒指連跌4日，累計跌687.21點，對上一次連跌4日是10月24日。
恒指收市跌336點或1.87%，報17655點，大市成交金額1102億元，較上日減少20.96%；國指跌123點或2.02%，報6001點。恒生科技指數收報3631點，跌2.96%。
藍籌股成交金額480.36億元，佔大市成交43.58%；科指成份股成交金額294.91億元，佔大市成交26.76%；國指成份股成交金額415.03億元，佔大市成交37.66%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、中移動（0941）貢獻恒指較多。
藍籌15隻升，54隻下跌，4隻無升跌。恒地（0012）升1.73%，收報23.5元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌7.75%，收報18.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，28隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報26.65元，升0.38%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報111.8元，跌6.21%。
恒指曾跌穿10天線(17423.6點)，科指亦曾跌穿10天線(3555.85點)，收市均重回其上。
北水南下合計淨流入47.17億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出20.46億元人民幣，終止連續6日流入。
大摩下調港交所（0388）評級至「減持」，目標價降13%至220元。收報292.2元，跌2.92%。
國泰（0293）向合資格駐港員工平均加薪3.3%兼派「雙糧」。收報7.33元，跌2.01%。
利福（1212）：今年底至明年零售仍偏淡靜。收報4.9元，升4.48%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，萬國數據（9698）收報13.72元，跌5.64%。經濟日報（0423）收報1.12元，升0.9%。Hypebeast（0150）收報0.46元，跌2.13%。諾亞控股（6686）收報232元，跌6.45%。
招金控股股東擬增持招金（1818）最多2%股權。收報8.29元，升2.85%。
山高控股（0412）獲惠譽確認評級展望穩定。收報4.73元，升1.28%。
比亞迪（1211）回應﹕海豚車型噴白色粉末對身體無害。收報184.4元，跌0.11%。
新地（0016）郭基泓：多個業務範疇朝著智慧城市方向發展。收報91.1元，跌0.16%。
國美（0493）取消向黃光裕購兩項物業，黃再沽5億股套現6900萬。收報0.119元，跌2.46%。
黛麗斯國際（0333）：上季收入跌14%，毛利率持平19％。收報0.37元，無升跌。
指數季檢染藍股表現如下，康師傅（0322）收報12.04元，升2.91%。華潤萬象（1209）收報34.35元，升1.03%。海爾智家（6690）收報24.35元，跌0.41%。
國指加入中石油（0857）收報3.32元，跌1.19%。中升（0881）收報37.05元，跌2.11%。理想汽車（2015）收報68.85元，跌2.2%。海爾智家（6690）收報24.35元，跌0.41%。
剔出阿里健康（0241）收報5.63元，跌4.25%。嗶哩嗶哩（9626）收報111.8元，跌6.21%。中國燃氣（0384）收報8.5元，跌1.62%。信達生物製藥（1801）收報31.35元，跌3.39%。
京東（9618）調整後純利翻1倍至100億人幣，勝預期。收報206.6元，跌5.23%。
中興通訊（0763）監事親屬涉短線交易，遭深圳證監局發函警示。收報16.36元，跌0.61%。
騰訊（0700）靜默期後再展回購，斥3.52億回購121萬股。收報283.2元，跌1.6%。
國泰（0293）10月載客升4.2倍，下半年業績較顯著改善，全年仍錄虧損。收報7.33元，跌2.01%。
京東物流（2618）第三季虧損收窄85.9%。收報13.76元，跌5.1%。
維他奶（0345）：中國為主要市場，將調高產品售價。收報14.04元，跌1.68%。
破頂股包括，雙財莊（2321）創上市新高，見2.27元，收報2.18元，升8.46%；飛天雲動（6610）創上市新高，見4.19元，收報4.1元，升16.15%。
5隻股份創上市新低，包括第一服務（2107）低見0.6元，收報0.6元，跌4.76%；中國通才教育（2175）低見3.16元，收報3.4元，跌2.3%；金禧國際（0091）低見0.056元，收報0.069元，跌13.75%；大唐集團（2117）低見1.04元，收報1.19元，跌2.46%；潤邁德醫療（2297）低見1.95元，收報1.95元，跌2.5%。
11隻股份創52周低，其中十隻包括，金輝（0137）低見0.91元，收報1.01元，升2.02%；晶苑國際（2232）低見2元，收報2.01元，跌0.99%；新灃集團（1223）低見0.86元，收報0.87元，無升跌；廖創興企業（0194）低見6.3元，收報6.65元，跌1.19%；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；中視金橋（0623）低見0.64元，收報0.68元，跌4.23%；錦藝集團（0565）低見0.165元，收報0.165元，無升跌；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，無升跌；山東墨龍（0568）低見2.42元，收報2.6元，跌1.52%；安山金控（0033）低見1.07元，收報1.49元，跌6.88%。
異動股
上升異動股，包括，樂普生物（2157）收報10.12元，升21.05%；龍皇（8493）收報0.052元，升20.93%；佳民（8519）收報0.046元，升17.95%；浪潮國際（0596）收報3.39元，升17.3%；協鑫新能源（0451）收報1.29元，升17.27%；飛天雲動（6610）創上市新高，見4.19元，收報4.1元，升16.15%；順騰（0932）收報0.102元，升15.91%；漢思能源（0554）收報0.152元，升12.59%；中國有贊（8083）收報0.222元，升11%；環球實業科技（1026）收報0.125元，升10.62%。下跌異動股，包括，冠均國際（1629）收報0.26元，跌23.53%；華融金控（0993）收報0.096元，跌21.95%；盛諾集團（1418）收報0.076元，跌18.28%；eprint（1884）收報0.35元，跌15.66%；毅德國際（1396）收報1.7元，跌15%；金禧國際（0091）創上市新低，見0.056元，收報0.069元，跌13.75%；百盛商業（3368）收報0.125元，跌11.97%；先豐服務（0500）收報0.335元，跌11.84%；遊萊互動（2022）收報0.064元，跌11.11%；卓珈控股（1827）收報1.31元，跌10.88%。
其他報道