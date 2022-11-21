市場憂慮內地疫情惡化，A股、港股、美期，除日本以外的亞股均下跌，美匯指數反彈上10天線，曾高見107.6。恒指今早低開338點，早市曾跌最多603點見全日低位，午後跌幅曾收窄至高位跌246點，全日高低波幅357點。恒指、國指見10月28日後最大跌幅，及11月11日後新低。恒指連跌4日，累計跌687.21點，對上一次連跌4日是10月24日。