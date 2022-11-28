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包浩斯中期純利大跌83%至590萬元 派中期息3仙

包浩斯（0483）公布，截至9月底，中期收益按年跌31.3%至8016.1萬元，純利大幅下跌83%至590萬元，每股盈利為1.6仙，去年為9.3仙，宣派中期股息3仙，按年增20%。集團表示，由於去年採取輕資產策略以變現物業組合，錄得重大增益合共約5430萬元，期內出售物業之增益大幅減少150萬元。

期內，集團毛利減少25.4%至5280萬元，而毛利率改善至65.8%，較去年上升5.1個百分點。集團指，期內剩餘存貨之壓力減少，集團縮減促銷活動規模、減少特價，並得以上調若干自家品牌產品之零售價。

港澳零售業務方面，線下零售店舖總數由去年同期約50間減少至42間，分部營業額下降約32.2%至7910萬元。銷售氣氛低迷，尤其是於澳門，整體同店銷售為跌13%，較去年擴大跌幅2個百分點。

單計香港，同店銷售增長率由去年-10%改善至-5%，集團指，隨著疫情越趨緩和，加上受香港政府消費券計劃所進一步刺激，激發整體消費。部分嚴峻之營運狀況亦逐漸好轉，例如越來越多業主願意減租及提供更靈活之租賃安排。

澳門方面，集團稱，受澳門及週邊內地城市的疫情防控措施，遊客人數大幅減少。澳門於7月實施封城，集團不得已暫停於澳門之營運近一個月。期內，同店銷售增長嚴重下滑至-43%，較去年擴大跌幅30個百分點。

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