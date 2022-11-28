就即將來臨的聖誕銷售展望，他認為假期銷售旺季才剛開始，除中國市場外，其他地區「開局不錯」，以初步觀察消費者對新產品系列的接受力較高，未來4周銷售表現為關鍵。

談及如何保持毛利率增長， Andre Hoffmann表示，受通脹影響，在過去一年購買原材料、包裝和配料的成本增加，但集團仍會想辦法保持80%毛利率表現。他又表示，隨著運輸成本下降，能減輕成本壓力。他又認為，集團持續推出新產品，為消費者帶來更大價值，以至在產品定價上保持擴張優勢，明年將提高全球產品的售價。

L'occitane半年收入9億元（歐元，下同），按匯率計算年增長29.3%，主要得益於首次納入近期收購的 Sol de Janeiro 與 Grown Alchemist 品牌，以及集團主要品牌可觀增長。純利按年升3.2%至6183.2萬元，毛利升30.2%至7.22億元。毛利率按年升0.5個百分點至80.2%。

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