L'occitane（0973） 公布截至9月底止中期業績，副主席兼行政總裁 Andre Hoffmann 在業績記者會上表示，當前宏觀經濟的不利因素或將持續，並影響部分成本，將高度專注大型節日銷售。 Andre Hoffmann表示，對下半財年前景保持審慎樂觀，儘管中國市場近期銷售額受到疫情等逆風因素影響，但仍預計中國市場全年收入增長不錯，對長期前景充滿信心。他直言，整體亞洲業務仍然實現增長，雖然中國市場受到挑戰，但在東南亞、香港和新加波等多地銷售增長強勁，加上旅遊復蘇帶動機場商店和旅遊旺區銷售表現。
就即將來臨的聖誕銷售展望，他認為假期銷售旺季才剛開始，除中國市場外，其他地區「開局不錯」，以初步觀察消費者對新產品系列的接受力較高，未來4周銷售表現為關鍵。
談及如何保持毛利率增長， Andre Hoffmann表示，受通脹影響，在過去一年購買原材料、包裝和配料的成本增加，但集團仍會想辦法保持80%毛利率表現。他又表示，隨著運輸成本下降，能減輕成本壓力。他又認為，集團持續推出新產品，為消費者帶來更大價值，以至在產品定價上保持擴張優勢，明年將提高全球產品的售價。
L'occitane半年收入9億元（歐元，下同），按匯率計算年增長29.3%，主要得益於首次納入近期收購的 Sol de Janeiro 與 Grown Alchemist 品牌，以及集團主要品牌可觀增長。純利按年升3.2%至6183.2萬元，毛利升30.2%至7.22億元。毛利率按年升0.5個百分點至80.2%。
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