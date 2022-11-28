隨AAX結業消息愈傳越烈，有用戶直接向客服求證，表示無法確定截圖中對話的真實性，後來更稱「非常抱歉，只能說做著最壞的打算，抱著最後一絲希望吧。」

另根據AAX維權頻道的消息指出，該行合夥人、密鑰持有者蘇偉毅「確定已捲款」、「用戶確定無法取回款項」、「平台已倒」。根據該行的不同社交網站，目前AAX的Youtube頻道、英文版Facebook專頁處於關閉狀態，但官方Twitter、中文版Facebook專頁仍持續運作。

AAX副總裁Ben Caselino今日在其Twitter宣布已辭去AAX所有職務，又稱包括其家人也向他求助，但他無能為力，指。交易所、品牌已經不存在，與AAX的信任已經破滅。

早在本月中，AAX曾發表公告稱，由於系統升級第三方合作伙伴的失誤，導致部份用戶數據的完整性欠佳，影響服務及風險管控，為此內部技術團隊須進行手動校對，以確保用戶數據及資產的完整性。AAX將繼續盡最大努力在7至10日內恢復所有用戶的服務及正常營運，已暫停所有提領服務。

直至今天，AAX的官網仍有系統更新公布，表示「因為本次更新涉及到包含錢包部分的重要功能，且在重啟的過程中發現部分用戶數據出現異常，經過公司技術團隊評估後需要對整體數據進行校對與恢復以保證用戶資產數據的準確，預計需要的時間為7至10個工作日。給您帶來的不便還望諒解！」

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