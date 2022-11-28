DWS亞太區投資總監Sean Taylor指出，目前中國市場仍受「動態清零」政策影響，近日內地再加強防控疫情力度，將令市場續受壓，目前仍在觀察內地防疫行動及示威活動的影響，但認為未來若出現內地疫苗接種率提升及政府釋出退出「清零」政策路線圖等消息，都可成市場催化劑，並預期內地防疫政策一旦於明年取消，便會迎來強勁反彈，因現時中國市場估值偏低，加上不少投資者已低配中國市場，使明年市場有較大的上升空間，反彈幅度有望達15%至20%。
Sean Taylor並指，除中國外的新興市場過去一年表現受美元走強影響，由於預期未來美元匯價將相對回軟，而目前新興市場估值已調整至吸引水平，加上市場已反映明年新興市場出口增長將續放緩的因素，認為新興市場再現投資價值，當中相對較看好印度及東協市場。
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