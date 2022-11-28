DWS亞太區投資總監Sean Taylor指出，目前中國市場仍受「動態清零」政策影響，近日內地再加強防控疫情力度，將令市場續受壓，目前仍在觀察內地防疫行動及示威活動的影響，但認為未來若出現內地疫苗接種率提升及政府釋出退出「清零」政策路線圖等消息，都可成市場催化劑，並預期內地防疫政策一旦於明年取消，便會迎來強勁反彈，因現時中國市場估值偏低，加上不少投資者已低配中國市場，使明年市場有較大的上升空間，反彈幅度有望達15%至20%。