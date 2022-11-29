期內大快活獲政府補助1675萬元，去年同期補助為388萬元。上半年毛利率下跌1.3個百分點至9.2%。

大快活表示，雖然今年首季第五波疫情對香港的衝擊日趨平穩，但市況依然艱難。堂食人數及營業時間的嚴格限制以及4月首20日實施的禁止晚市堂食嚴重影響了大快活的銷售額。隨後放寬限制及公眾信心恢復，公司表現才穩步回升，截至9月底，大快活銷售額已接近去年同期的水平。然而，與去年同期香港疫情較為穩定的時期相比，緩慢的復甦過程意味著大快活的盈利有所下降。

期內公司開設9間新店，其中6間位於香港，3間位於中國內地。截至9月底，大快活於香港共有160間店鋪，包括148間快餐店及12間特色餐廳 （3間ASAP、5間一碗肉燥、3間一葉小廚和1間墾丁茶房）；在中國內地經營22間店鋪。

截至9月底，大快活並無銀行貸款，持有的銀行存款、現金和現金等價物為6.98億元。

大快活中午收報10.36，升2%。

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