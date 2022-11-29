在富士康鄭州科技園發生針對防疫封控的暴力抗議後，富士康推出了一系列額外的補貼和激勵措施。富士康周末表示，在11月1日之前入職的全職員工在今年12月和明年1月可獲得每月最高13,000元的獎勵。

外電報道，蘋果正面臨關鍵假日購物季期間iPhone 14 Pro缺貨的問題。兩家公司估計，鄭州的問題將導致最搶手的Pro手機產量減少近600萬部，該機型起售價約為1,000美元，意味收入可能至少損失60億美元。

據外電報道，在iPhone生產旺季，富士康鄭州科技園有多達20多萬名員工。在抗議活動爆發後，已有超過2萬名新進員工離開。

其他報道

中國旺旺中期少賺23.6% 息1.14美仙

大快活半年少賺18% 中期息削28%派18仙

恒指半日升666點 科指升5.4% 齊創兩周最大升幅 內房物管勁升

內媒評論稱：核酸檢測亂象叢生 已經到非重典不能止亂之時

尹錫悅：可提供「度身訂造」福利 吸引特斯拉在韓國興建超級工廠

港元拆息全線向上 1個月HIBOR升至4.384% 續創14年高 連升第12日

白紙運動︱官媒：民有所呼政有所應 長期居家、行動不便老人等沒必要頻繁檢測

蘋果或將MacBook生產分散至越南

疫情防控Honda、Yamaha內地工廠停產

英揆辛偉誠：中英關係「黃金時代」已結束

滬深三大指數高開 人行進行800億人幣逆回購

恒指高開260點 碧桂園升13% 科指升2.9% 360數科上市升1.1%

馬斯克：蘋果威脅要將Twitter下架

港股ADR升207點 夜期高水225點 美期亞股跌 B站等業績 360數科上市

歌禮製藥：新冠口服抑制劑臨床試驗申請獲內地受理

BlockFi在美國聲請破產保護

人民日報：落實二十條優化措施 堅定不移貫徹「動態清零」

北水增持重汽 減持協鑫科技

聯儲局官員言論鷹派 美債倒掛再創紀錄 美股向下 道指跌497點