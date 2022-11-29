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富士康再出「銀彈」留人 冀吸引鄭州員工重返崗位

蘋果最大的iPhone製造商富士康再度以「銀彈．留人。根據富士康在微信公眾號發布的通知，對於10月1日至11月10日間從鄭州科技園離職後返崗的員工，該公司將在12月和1月的正常工資外，提供每小時30元人民幣（下同）的額外補貼，以及500元的返崗津貼。在職滿30天後，他們可獲得3000元的穩崗津貼，如果1月份出勤天數超過23天，他們可以再獲得6,000元的新年禮包。

在富士康鄭州科技園發生針對防疫封控的暴力抗議後，富士康推出了一系列額外的補貼和激勵措施。富士康周末表示，在11月1日之前入職的全職員工在今年12月和明年1月可獲得每月最高13,000元的獎勵。

外電報道，蘋果正面臨關鍵假日購物季期間iPhone 14 Pro缺貨的問題。兩家公司估計，鄭州的問題將導致最搶手的Pro手機產量減少近600萬部，該機型起售價約為1,000美元，意味收入可能至少損失60億美元。

據外電報道，在iPhone生產旺季，富士康鄭州科技園有多達20多萬名員工。在抗議活動爆發後，已有超過2萬名新進員工離開。

 

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