他說，集團的負債比率處於32%健康水平，比個別房託的負債情況還好。集團現時亦有已售新盤並待入賬貨值180億元於未來回籠，另手上有價值600億元的項目待售，並估計已足夠未來8年發展。不過，遠展仍有意物色好的發展項目。

受加息帶動，他指出，香港樓市買樓意欲受影響，但是中產仍有購買力，只是較觀望，亦多了人轉為租樓，因此租務不跌反升。他料暫時的人口流失及利息上升，並非長期性，始終香港税率為全球最低之一，仍有吸引力，待旅遊復甦及舆內地重新通關，市場便可重新活躍起來。現時在很低潮時，「執平貨」的機會會出現，他們因此可以保持毛利率水平，但是在加息周期下，發展商便不太進取，形成在低市價及下限價投得項目的情況出現。

至於酒店業務方面，孔祥達稱，集團旗下位於英國，新加坡及澳洲的酒店，已經隨著通關而回復增長，香港通關方面亦見放寬防疫限制下邁向復常。集團目前亦成為目前唯一在港仍發展新酒店的發展商。他不諱言，雖然市面有酒店求售，但索價不平宜，反而集團在港原先有一酒店原先適合轉作發展地產項目，會在當前旅遊業邁向復常，反之香港樓市目前欠正面因素支持，因此他們在考慮將該酒店轉發展用途方面持觀望態度。

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