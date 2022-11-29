中國各地出現「白紙運動」示威浪潮，抗議過度抗疫。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文，建議各地不要繼續大規模建方艙醫院，認為新冠感染者愈來愈抗拒前往方艙醫院隔離，今後強制無症狀感染者包括部份輕症患者入住方艙醫院得到配合的難度會愈來愈高，而居住條件好一點的人要求居家隔離自癒的肯定愈來愈多。他認為，應尊重那些人的願望，允許他們居家隔離是大勢所趨，今後進方艙的恐怕是無居家隔離條件自願去方艙隔離的人。
胡錫進建議，各地重新評估大量建方艙醫院的必要性，要建也要計算好需求。他又提議，把停止或壓縮建方艙省下來的錢用於增加正規醫院的床位特別是重症監護的床位，還要加強醫療物資儲備。
他指出，隨著Omicron（奧密克戎）感染者基數的擴大，重症患者肯定會增加，防止醫療資源擠兌將是現實考驗，普通方艙解決不了這個問題，除非是能收治重症病人的高水平方艙。
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