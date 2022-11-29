胡錫進建議，各地重新評估大量建方艙醫院的必要性，要建也要計算好需求。他又提議，把停止或壓縮建方艙省下來的錢用於增加正規醫院的床位特別是重症監護的床位，還要加強醫療物資儲備。

他指出，隨著Omicron（奧密克戎）感染者基數的擴大，重症患者肯定會增加，防止醫療資源擠兌將是現實考驗，普通方艙解決不了這個問題，除非是能收治重症病人的高水平方艙。

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