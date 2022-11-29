喬虹指，內地於明年第一季會維持較寬鬆的防疫措施，可能出現一些爆發，季內或出現負增長0.6%，不過料政府會繼續放寬防疫及開放關口，第二、三、四季GDP將逐步增長，預測分別為5%、7.2%及9.3%。

美銀預期本港今年將出現負增長3.3%，明年及2024年回復正增長，分別為3.1%及4.5%。美銀證劵中國經濟學家皮曉晴預計，明年一、二季仍是緩慢回升，但隨通關後旅業、酒店及飲食業等復蘇，將有助於三、四季的增長。她指出，雖然現時已有人口外流及市民於外地消費的情況出現，但與大陸通關後，內地旅客在港消費可抵銷本地消費流出的負面影響。

在本港樓價方面，皮曉晴指，現時樓價已較今年初下跌10%，料至明年年底跌15%至20%，屆時政府或進一步放寬「辣招」，但未必完全取消，例如可能減低買家印花稅。她認為，明年下半年人口外流趨勢放緩，放寬通關後亦會吸引更多內家買家，本港樓價仍然較為穩健。

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