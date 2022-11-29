潘興廣場資本管理公司創辦人Bill Ackman上周表示有不少看空港元的倉位，認為香港放棄聯匯只是時間問題，不過祈連活認為，雖然看淡港元的金融條件正在增加，但這些投機者低估了金管局維持聯匯的意願，因為港元與美元掛鈎是香港對中國內地進行業務的最大吸引力。

對沖基金大鱷Bill Ackman持大量沽空港元倉盤 稱聯繫匯率對港不再有意義

祈連活認為，只要香港維持足夠高的利率以吸引資金流入，便會有足夠流動性應付空倉，「香港將容讓本地利率升至天價，以免破壞40年來的匯率穩定。 」今日1個月港元拆息報4.3846厘，創一個月新高，續創2008年10月以來新高，12個月拆息則已升至5.6622厘。不過港匯則報7.8113，上周曾跌至7.8水平，見美國今輪加息以來低位。

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