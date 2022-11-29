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金源米業中期虧轉盈賺7476萬元 派中期息1.2仙

金源米業（0677）公布截至今年9月底止中期純利為7476.4萬元，按年由虧轉盈，收入按年升20.6%至10.3億元，每股基本盈利4.4港仙，派中期息1.2港仙。

集團越南Circle K便利店業務期內營業額按年升52%至6.07億元，除稅後純利共4880萬元，增長主要來自越南經濟迅速復蘇及遊客增加，同時重新分布便利店網絡，淘汰營業表現不理想的店舖，現時共有398間店舖，分布於胡志明等9個主要城市。

此外，金源米業公布，建議公司中文名稱改為「金源發展國際實業有限公司」，以提升公司的企業形象，有利未來業務發展，英文名稱則維持不變。

金源米業今日收市報0.5元，跌1.96%。

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