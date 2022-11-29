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匯控902億售加拿大業務予加皇 料賺443億研派股息或回購股份

匯控（0005）公布，加拿大皇家銀行公布，同意以101億美元（約786億港元）現金作價，向加拿大皇家銀行出售加拿大個人和商業銀行業務，加皇同時將悉數收購由加拿大匯豐發行並由匯豐持有之優先股及未償還後償債務，作價分別約8億美元為7億美元，即總作價達116億美元（約902億港元）。

匯控估計交易除稅前利潤約57億美元（約443億元），包括回收約6億美元貨幣換算儲備虧損。董事會將積極考慮派發一次性股息或股份回購。

交易預計將於2023年底完成，但需獲得監管部門的批准。截至9月底，匯控加拿大約1340億加元資產，130家分行，以及4200名員工。交易完成後，匯豐集團的普通股權一級比率將較現行資本計劃高出約130個基點。

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