匯控估計交易除稅前利潤約57億美元（約443億元），包括回收約6億美元貨幣換算儲備虧損。董事會將積極考慮派發一次性股息或股份回購。

交易預計將於2023年底完成，但需獲得監管部門的批准。截至9月底，匯控加拿大約1340億加元資產，130家分行，以及4200名員工。交易完成後，匯豐集團的普通股權一級比率將較現行資本計劃高出約130個基點。

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