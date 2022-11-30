當局已盡量加強外匯基金防禦性，相對一般市場投資組合基金虧損首三季20%，外匯基金只虧損6%。

對於明年外匯基金表現，余偉文認為投資環境仍然困難和有挑戰性，通脹和美國利率走向仍然不明朗，歐洲亦在加息，環球金融緊縮持續。高利率水平會保持一段時間，或影響經濟增長和企業盈利，增加金融市場波動。外匯基金將保持防禦性，繼續多元化投資。

本港樓價自去年9月高峰下跌11.5%，對於是否可放緩按揭逆周期措施，余偉文指判斷逆周期措施時，會同時視乎樓價、成交量、本地和外圍經濟和失業率等因素，暫時未見需要調整，會密切監察留意各種因素，有需要時檢視措施是否仍然適合。

目前負資產宗數500多宗，余偉文指整體按揭拖久比率仍只有0.04%，沒有大幅上升。他指負資產除來自銀行職員優惠貸款，也有來自九成按揭貸款，不過他指銀行要求這些貸款人有穩定工作、較強還款能力，並需要用作自住，出現不還款風險較少，而銀行佔這些貸款風險敞口亦只有六成至七成。

財政司司長陳茂波今年初曾表示會發行iBond，惟至今仍未發行，余偉文指今年市場環境發債不易，當局已為政府留意合適發債時機。另外，當局計劃在明年第一季，進行綠色債券代幣化發行。

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